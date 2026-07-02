Griselda Fabregat: "Hoy el Banco Central permite los cierres de sucursales”

La secretaria general de La Bancaria informó sobre el cierre de la sucursal Las Heras del BBVA. Se suma a la del Santander y a la reestructuración que lleva adelante el Banco Hipotecario. Fabregat lamentó “la falta de respeto y el destrato” hacia los trabajadores.
02 de julio de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Griselda Fabregat, secretaria general de La Bancaria, informó sobre el cierre de la sucursal Las Heras del BBVA en 60 días.

“Esperamos poder reubicar a los tres empleados. Estamos peleando para que sigan preservando sus puestos de trabajo”, sostuvo.

La dirigente recordó que hace cinco años ya se había intentado avanzar con el cierre de la entidad, pero una resolución del Banco Central lo impidió.

“Hoy, con todas las desregulaciones que hay, con toda la libertad que tienen las empresas, los bancos aprovechan para cerrar sucursales que para ellos no son rentables”, expresó.

El argumento utilizado por la empresa es una “fusión” con la sede de Caleta Olivia. Sin embargo, Fabregat aseguró que si no existe la posibilidad de trasladar a los trabajadores, se trata de un cierre encubierto.

“No hay lugar en Caleta. Entonces no es una fusión, los estás echando, estás cerrando la sucursal. Me estás dejando a tres familias en la calle más las tres familias que ya me dejó el Santander. Son seis familias bancarias que se quedan sin su sustento”, manifestó.

La secretaria general de La Bancaria aseguró que “la falta de respeto y el destrato” hacia los empleados se repite en diversas entidades como el Santander y el Banco Hipotecario que avanza hacia una reestructuración que implicará una fuerte disminución de trabajadores. “Donde hoy tenemos diez empleados, ellos buscan tener menos de la mitad”, afirmó.

La dirigente advirtió además sobre las consecuencias que generan los cierres de sucursales en localidades del interior, especialmente para adultos mayores y usuarios con escaso acceso a herramientas digitales.

“Si vos no vas y te atiende alguien, no tenés ni idea qué hacer. Hay muchos lugares donde te comunicás por WhatsApp, pero del otro lado te atiende un chatbot”, indicó.

Además, consideró que Las Heras es una de las localidades más golpeadas por la crisis. “La gente se está yendo buscando dónde trabajar porque no hay salida laboral. Desde la salida de YPF no quedó absolutamente nada. Tenemos tres familias más que van a estar buscando trabajo en un mercado donde no lo hay”, lamentó.

Por último, se refirió a los conflictos salariales y el reclamo que lleva adelante el Frente Sindical.

“Me preocupa muchísimo porque en Santa Cruz tenemos un porcentaje muy alto de trabajadores que dependen de la administración pública. Si la administración pública no tiene aumentos salariales, seguimos cerrando comercios”, afirmó.

“Tenemos compañeros que están siendo desalojados por no pagar los alquileres, muchos a los que les cortaron la luz o el gas en plena época invernal”, agregó.

Finalmente, ratificó la continuidad de las medidas impulsadas por el Frente Sindical. “Se va a seguir peleando hasta lograr que todos tengan las paritarias resueltas y los aumentos que corresponden. Estamos peleando por un salario digno para los trabajadores, no estamos peleando otra cosa”, concluyó.

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