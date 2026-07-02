Sandra Sutherland: “Nos sentimos despojados y ninguneados”

La secretaria adjunta de ATE rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo. “Es el único sector con el que cierran un acuerdo que no impacta en junio y que no puede recibir ese aumento en el aguinaldo”, cuestionó. Recordó que ATE es el sindicato mayoritario e informó que el gremio ya presentó un pedido de nulidad del acta paritaria.
02 de julio de 2026El Mediador El Mediador

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz se movilizó en el marco de la convocatoria del Frente Sindical, ratificando su postura de rechazo a la baja salarial y al aumento por decreto.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Sandra Sutherland, secretaria adjunta de ATE Santa Cruz, aseguró que la marcha “fue masiva”.

“La gente se fue acercando con el correr de la mañana y fuimos a protestar frente a Casa de Gobierno con algunas alocuciones de las distintas organizaciones que integran el Frente”, indicó.

Respecto de la negociación salarial, la dirigente sostuvo que la paritaria tuvo características inusuales y cuestionó la rapidez con la que otros gremios aceptaron la propuesta oficial.

“Fue una paritaria rara, nos dimos cuenta enseguida cuando entramos porque había fotógrafos y fue una sorpresa. Lo que nosotros estábamos pidiendo, y no estábamos tan lejos, era que se hiciese todo en una sola cuota para que impacte en el primer semestre y permita una recuperación del poder adquisitivo”, explicó.

Además, reclamó que el incremento tuviera efecto sobre los haberes de junio y el sueldo anual complementario.

Sutherland indicó que ATE rechazó la oferta por considerarla insuficiente y cuestionó la decisión de los otros sindicatos de aceptarla. “Piden un cuarto intermedio y a la vuelta hacen una alocución y aceptan. Fue rapidísimo”, relató.

Para la dirigente, el resultado de la negociación representa “el fracaso del Gobierno en la negociación salarial con uno de los sectores mayoritarios de trabajadores y trabajadoras”.

“Esto redunda directamente en la economía de la ciudad, en la economía de la región y en la economía de la provincia. Siguen cerrando comercios, aumenta el trabajo informal y es toda una cadena que no se puede sostener”, sostuvo.

Asimismo, detalló el impacto económico que tendrá el acuerdo para distintos sectores de la administración pública. Según explicó, para el agrupamiento auxiliar la primera cuota representará $120 mil, la segunda $23 mil y la tercera $34 mil, alcanzando un incremento total cercano a los $180 mil.

“Con diez años de antigüedad y título secundario tampoco corren mucho mejor suerte. La primera cuota es de $131 mil pesos, la segunda de $25 mil y la tercera de $37 mil, llegando a unos 195 mil pesos”, precisó.

Sutherland se refirió a la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

“La gente se está quedando sin gas, sin luz, ya ni siquiera se puede usar la tarjeta porque está refinanciada. No hay de dónde más sacar. El trabajador de la administración pública recurre a billeteras virtuales, prestamistas y a cualquier mecanismo para llegar a fin de mes”, manifestó.

En ese sentido, alertó sobre el deterioro social y el impacto en la salud mental. “Está roto el entramado social, hay un malestar general que está implosionando, se está yendo para adentro, está impactando en la salud y en la educación. Quiero hacer hincapié en la salud mental”, afirmó.

La dirigente confirmó además que ATE presentó un pedido de nulidad del acta paritaria, argumentando que el sindicato posee la mayor representatividad dentro de la administración pública provincial.

“Somos realmente el sindicato mayoritario. Tenemos una constancia del Ministerio de Trabajo del año 2023 que arroja el 59% de afiliaciones de los trabajadores de ATE. Entonces no es por manos, es nominal”, argumentó.

Sutherland aseguró que el sector se siente “despojado y ninguneado” por la decisión oficial. “Es el único sector con el que cierran un acuerdo que no impacta en junio y que no puede recibir ese aumento en el aguinaldo”, cuestionó.

Finalmente, confirmó que la presentación para anular el acta ya fue realizada y advirtió que, de no obtener respuestas, acudirán a la Justicia.

Mientras tanto, ATE continúa con la medida de fuerza prevista hasta mañana. “Después lo veremos y lo resolveremos, teniendo en cuenta que empieza el receso invernal. Quizás este tiempo nos sirva para fortalecer la organización sindical”, expresó.

Últimas noticias
webvero - 2026-07-02T145055.145

Pedro Mansilla: “El gobierno provincial no quiere a los empleados públicos”

El Mediador
02 de julio de 2026
El secretario adjunto del SOEM y referente del Frente Sindical cuestionó la falta de diálogo genuino. Además, rechazó el modelo de “achique y ajuste” del Gobierno nacional que replica la gestión provincial. En contraposición, dijo que en Río Gallegos hay avances e informó que en agosto se reabrirá la paritaria.
webvero - 2026-07-02T144719.176

Sandra Sutherland: “Nos sentimos despojados y ninguneados”

El Mediador
02 de julio de 2026
La secretaria adjunta de ATE rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo. “Es el único sector con el que cierran un acuerdo que no impacta en junio y que no puede recibir ese aumento en el aguinaldo”, cuestionó. Recordó que ATE es el sindicato mayoritario e informó que el gremio ya presentó un pedido de nulidad del acta paritaria.

Lo más visto
webvero - 2026-06-30T114443.121

Pablo Grasso presentó una carta documento contra Claudio Vidal y exige que ratifique o rectifique sus acusaciones

El Mediador
30 de junio de 2026
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó este lunes una carta documento dirigida al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, intimándolo a que en un plazo de 48 horas ratifique o rectifique las declaraciones realizadas el pasado 28 de junio en una entrevista difundida por el medio Infomedia24. "Jamás en mi vida tuve que mandar una carta documento" dijo Grasso.
webvero - 2026-07-01T160242.184

Miriam Giorgia: “Tenemos que ser empáticos y cuidarnos entre todos”

El Mediador
01 de julio de 2026
La presidenta de la Cámara de Comercio de Caleta Olivia expresó su preocupación por los hechos de inseguridad registrados en la ciudad y la provincia. “Llamamos a la responsabilidad, al respeto y a colaborar entre todos los miembros de la comunidad”, afirmó. 
Boletín de noticias