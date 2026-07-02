Sandra Sutherland: “Nos sentimos despojados y ninguneados”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz se movilizó en el marco de la convocatoria del Frente Sindical, ratificando su postura de rechazo a la baja salarial y al aumento por decreto.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Sandra Sutherland, secretaria adjunta de ATE Santa Cruz, aseguró que la marcha “fue masiva”.

“La gente se fue acercando con el correr de la mañana y fuimos a protestar frente a Casa de Gobierno con algunas alocuciones de las distintas organizaciones que integran el Frente”, indicó.

Respecto de la negociación salarial, la dirigente sostuvo que la paritaria tuvo características inusuales y cuestionó la rapidez con la que otros gremios aceptaron la propuesta oficial.

“Fue una paritaria rara, nos dimos cuenta enseguida cuando entramos porque había fotógrafos y fue una sorpresa. Lo que nosotros estábamos pidiendo, y no estábamos tan lejos, era que se hiciese todo en una sola cuota para que impacte en el primer semestre y permita una recuperación del poder adquisitivo”, explicó.

Además, reclamó que el incremento tuviera efecto sobre los haberes de junio y el sueldo anual complementario.

Sutherland indicó que ATE rechazó la oferta por considerarla insuficiente y cuestionó la decisión de los otros sindicatos de aceptarla. “Piden un cuarto intermedio y a la vuelta hacen una alocución y aceptan. Fue rapidísimo”, relató.

Para la dirigente, el resultado de la negociación representa “el fracaso del Gobierno en la negociación salarial con uno de los sectores mayoritarios de trabajadores y trabajadoras”.

“Esto redunda directamente en la economía de la ciudad, en la economía de la región y en la economía de la provincia. Siguen cerrando comercios, aumenta el trabajo informal y es toda una cadena que no se puede sostener”, sostuvo.

Asimismo, detalló el impacto económico que tendrá el acuerdo para distintos sectores de la administración pública. Según explicó, para el agrupamiento auxiliar la primera cuota representará $120 mil, la segunda $23 mil y la tercera $34 mil, alcanzando un incremento total cercano a los $180 mil.

“Con diez años de antigüedad y título secundario tampoco corren mucho mejor suerte. La primera cuota es de $131 mil pesos, la segunda de $25 mil y la tercera de $37 mil, llegando a unos 195 mil pesos”, precisó.

Sutherland se refirió a la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores estatales.

“La gente se está quedando sin gas, sin luz, ya ni siquiera se puede usar la tarjeta porque está refinanciada. No hay de dónde más sacar. El trabajador de la administración pública recurre a billeteras virtuales, prestamistas y a cualquier mecanismo para llegar a fin de mes”, manifestó.

En ese sentido, alertó sobre el deterioro social y el impacto en la salud mental. “Está roto el entramado social, hay un malestar general que está implosionando, se está yendo para adentro, está impactando en la salud y en la educación. Quiero hacer hincapié en la salud mental”, afirmó.

La dirigente confirmó además que ATE presentó un pedido de nulidad del acta paritaria, argumentando que el sindicato posee la mayor representatividad dentro de la administración pública provincial.

“Somos realmente el sindicato mayoritario. Tenemos una constancia del Ministerio de Trabajo del año 2023 que arroja el 59% de afiliaciones de los trabajadores de ATE. Entonces no es por manos, es nominal”, argumentó.

Sutherland aseguró que el sector se siente “despojado y ninguneado” por la decisión oficial. “Es el único sector con el que cierran un acuerdo que no impacta en junio y que no puede recibir ese aumento en el aguinaldo”, cuestionó.

Finalmente, confirmó que la presentación para anular el acta ya fue realizada y advirtió que, de no obtener respuestas, acudirán a la Justicia.

Mientras tanto, ATE continúa con la medida de fuerza prevista hasta mañana. “Después lo veremos y lo resolveremos, teniendo en cuenta que empieza el receso invernal. Quizás este tiempo nos sirva para fortalecer la organización sindical”, expresó.