Fabiola Loreiro: “La oposición no tiene fundamentos”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la diputada provincial Fabiola Loreiro defendió el proyecto de ley de Financiamiento Estratégico y pidió a la oposición “madurez y responsabilidad” en el debate.

“Las negociaciones y el tratamiento en comisiones son bastante intensos. Nosotros, como bloque oficialista, tenemos que cuidar que el proyecto no se pierda y tratar de mejorarlo mientras el Ejecutivo habla con quien tenga que hablar”, expresó.

Loreiro cuestionó que la discusión de la iniciativa adquirió un tono predominantemente “político partidario”.

“Después de tanta agua bajo el puente, esto ya es meramente político y político-partidario, ni siquiera político-social. Hay mucha gente caminando en vistas a un 2027 que ni siquiera llegó y no se están dando cuenta de que la comunidad necesita respuestas ahora”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la falta de consensos para avanzar con la iniciativa. “La oposición se opone por oponerse porque no hay un fundamento, no hay nada digno de discusión en los fundamentos que dan ellos. Me parece que esta parte política termina perjudicando a la sociedad”, sostuvo.

Consultada por los cuestionamientos vinculados a la falta de participación de los intendentes, la diputada llamó a dejar de lado las diferencias personales e institucionales.

“Este no es el momento de egos personales. Si vos estás viendo que tu Ejecutivo municipal tiene escaso contacto con tu Ejecutivo provincial, pero vos como diputado tenés la posibilidad, dejemos de jugar al Gran Bonete a ver quién tiene más poder o no y seamos maduros y responsables porque es la comunidad la que lo necesita”, manifestó.

“Esto no es un juego de quién puede más o quién puede menos, quién es más autónomo o menos autónomo. Todos pertenecemos a una provincia y hay que dejar de jugar al todopoderoso porque somos un rejunte de personas que, nos guste o no, tenemos que trabajar”, agregó.

Loreiro también cuestionó el debate que se desarrolla a través de las redes sociales y aseguró que son “solo un 3% de lo que en realidad pasa en la vida”. “Hay un montón de gente que no tiene tiempo de estar preocupada por lo que pueda decir yo en las redes sociales, hay que salir a la calle y entender que hay gente que no tiene para comer”, remarcó.

Por otro lado, la diputada remarcó que no se trata de un proyecto de toma de deuda.

“Un endeudamiento sería algo que no me trajera retorno y un financiamiento sí me trae retorno, esa es la gran diferencia. Yo no me voy a endeudar para que Río Turbio tenga la usina funcionando; voy a invertir para que después esa usina pueda darme una ganancia y un beneficio para los vecinos y para los empleados de la Cuenca”, explicó.

En la misma línea, defendió las inversiones previstas para Puerto Santa Cruz. “No voy a endeudarme para que mi puerto tenga mejoras. Voy a invertir para que tenga la posibilidad de recibir un mercante, de tener un patio donde se puedan conectar contenedores y de volver a tener pesca”, señaló.

“Hemos logrado poner en agenda la reconstrucción del puerto, no solamente en la parte de defensas, sino también en las instalaciones eléctricas, la llegada del tendido de gas, la inversión en un tanque de combustible propio y la incorporación de una grúa acorde a los nuevos tipos de barcos”, añadió.

Asimismo, señaló la importancia de avanzar con la reconstrucción del matadero local. “Nuestros productores tienen que llevar la faena al norte y esto abarataría mucho los costos. Serviría para Puerto Santa Cruz y también para Piedrabuena que no tiene matadero”, explicó.

Por último, Loreiro aseguró que el debate continuará abierto a posibles modificaciones y convocó al diálogo entre todos los actores políticos.

“Esto lleva trabajo, lleva a seguir hablando, ser maduros, ser responsables y entender que las puertas del Ejecutivo provincial están abiertas para recibir a todos, a intendentes y diputados para poder trabajar en esto”, manifestó.

“Se pueden hacer modificaciones porque es un proyecto de ley que no está cerrado. Hay que sentarse y ser razonables”, finalizó.