Silvia Vidal: “En 40 años nunca vi una crisis así”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Silvia Vidal, secretaria general del SOIVA (Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines) Tierra del Fuego, rechazó el despido de 13 trabajadores de la empresa Sueño Fueguino.

“Nosotros veníamos aceptando una suspensión, paritarias de un 1% y tratando de buscar la solución para mantener los puestos de trabajo. Ahora nos encontramos con que a trece compañeros los despidieron de un día para el otro”, denunció.

La fábrica enfrenta problemas legales luego de la caída de una medida cautelar que le permitía operar bajo los beneficios del subrégimen industrial de la Ley 19.640. “Nosotros entendemos la situación, que está con el juicio, pero ellos sabían en lo que se metían. Como siempre, los platos rotos los pagan los compañeros”, lamentó Vidal.

La dirigente aseguró que los trabajadores no tenían indicios de que los despidos fueran a concretarse. “Trabajaron hasta las 10 de la mañana y estaban despedidos. Eso también es la mala fe de las empresas porque el diálogo estaba, veníamos hablando, tratando de buscar la forma de aceptar la suspensión”, señaló.

Según explicó, la decisión fue “sorpresiva” ya que hacía apenas dos semanas el sindicato había negociado una nueva prórroga de las suspensiones por tres meses con el pago del 75% de los salarios.

“Venimos aceptando eso. En paritarias también aceptamos lo que nos ofrecieron porque nos dijeron que no podían dar más. ¿Qué es más importante? Sostener los puestos de trabajo. Y hoy para nosotros sí, porque además son compañeros de 20 o 21 años de antigüedad”, planteó.

Vidal describió un escenario crítico para toda la industria fueguina y aseguró que la falta de empleo impacta en todos los sectores de la provincia.

“Las empresas en general están todas en la misma situación y están sacando gente. Hay muchísima gente desocupada”, advirtió.

“Acá es todo una cadena: no hay trabajo en las empresas, no hay trabajo en el comercio porque el comercio también se viene abajo y entonces no hay consumo”, explicó.

La referente señaló que quienes pierden sus empleos intentan subsistir mediante emprendimientos propios o trabajos informales. “La gente sale a vender pan, cosas dulces, hace Uber, pero ya no se puede, ya no da. Es demasiado y no hay consumo. ¿Cómo sobrevivir?”, se preguntó. “En la isla nunca hemos pasado algo así”, remarcó.

Respecto a la situación particular de Sueño Fueguino, indicó que la planta continúa funcionando aunque el panorama es incierto.

“Así como está no sabemos si mañana va a despedir de nuevo. La negociación y el tratar de buscar la manera ya ha quedado trunca. No podemos seguir aceptando algo para que ellos sigan haciendo lo que quieren”, manifestó.

“Hasta septiembre tienen la cautelar; después no sabemos qué va a pasar”, añadió.

El sindicato ya mantuvo una audiencia con el Ministerio de Trabajo provincial y aguarda nuevas definiciones.

“Ya hemos tenido la audiencia, dejamos planteada nuestra posición y el Ministerio decidirá qué le va a plantear a la empresa. Es una incertidumbre total para nosotros y para los compañeros”, expresó.

La dirigente también alertó sobre el retroceso que sufrió la industria textil fueguina en los últimos años tras la apertura de importaciones.

“Las textiles eran once empresas y ahora quedamos cinco. Cuatro en Río Grande y una en Ushuaia. De confección nos quedan dos. Estamos desapareciendo”, afirmó.

“Son empresas que hace más de 50 años están en Tierra del Fuego y fueron de las primeras en llegar a la provincia”, agregó.

Vidal recordó además que el sector arrastra dificultades desde 2021, cuando las textiles quedaron alcanzadas por un esquema de beneficios inferior al de las empresas electrónicas.

“Las electrónicas hoy son lo fuerte de Tierra del Fuego. Nosotros venimos arrastrando el problema del 2021, con el nuevo decreto, porque las textiles no tienen el mismo beneficio. Ese es el juicio que está haciendo Sueño Fueguino”, explicó.

Incluso las firmas que aceptaron las nuevas condiciones continúan enfrentando problemas productivos. “La única que nos quedó es ARMAVIR y también tiene inconvenientes porque le toman la producción de los últimos diez años. Hoy realmente no puede producir lo que tendría que producir porque si no pierde los beneficios”, señaló.

“Es complicado todo y no hay salida, no hay manera de buscarle una solución porque el decreto ya está”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó el discurso que busca deslegitimar el régimen industrial fueguino y el trabajo que se desarrolla en la provincia.

“Dicen que nos están manteniendo y que acá no se hace nada, que no se trabaja realmente desde la materia prima hasta el producto final. Y eso es mentira. Nosotros, los trabajadores, lo hacemos y lo vemos todos los días”, expresó.

“Yo hace 24 años que estoy en la empresa y siempre se ha trabajado. Pasamos crisis, pero nunca al extremo que estamos viviendo hoy”, concluyó.