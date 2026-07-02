Vecinos podrán acceder al retiro gratuito de chatarra comunicándose con “La Muni en Línea”

La Municipalidad de Río Gallegos puso en marcha una campaña de saneamiento ambiental que incluye el retiro gratuito de chatarra y vehículos en desuso desde los domicilios, con el objetivo de mejorar el orden urbano y reducir el impacto ambiental.
 
 
02 de julio de 2026El Mediador El Mediador

“La Muni en Línea”La Municipalidad de Río Gallegos avanza con una nueva campaña integral de acopio de chatarra y saneamiento ambiental con el objetivo de eliminar de la vía pública vehículos en estado de abandono, cascos de automóviles y elementos metálicos en desuso. Quienes cuenten con estos elementos en sus domicilios, pueden acceder al retiro gratuito comunicándose telefónicamente al 2966 67-9481 (La Muni en Línea).

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Todo el material recolectado será procesado por una prensa móvil que arribará a la capital provincial y operará entre el 15 de julio y el 15 de agosto, gracias a un trabajo articulado con la empresa Nueva Santa Cruz, concesionaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El operativo proyecta la compactación final de unas 1.200 unidades, estructuradas en 600 vehículos que se encuentran actualmente en el corralón de secuestros (cuya disposición responde al cumplimiento estricto de los procedimientos normativos y la correspondiente publicación de edictos), cerca de 300 unidades recuperadas del vaciadero local y otros 300 rodados identificados mediante relevamientos barriales o aportados voluntariamente por particulares.

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Trabajan en conjunto el Juzgado de Faltas y las secretarías de Planificación y Obras, de Desarrollo Comunitario y de Construcción y Ordenamiento Territorial para garantizar la legalidad, el alcance y la eficiencia de esta política de ordenamiento urbano. En paralelo a la remoción de las unidades detectadas en la vía pública, el Municipio dispuso una logística especial para el retiro de chatarra pesada directamente desde los hogares. A través de un despliegue coordinado por la Dirección de Obras Viales, junto a las áreas de Gestión Ambiental y Saneamiento, los operarios municipales efectúan el retiro tanto de restos de vehículos como de elementos de la denominada “línea blanca” (grandes electrodomésticos del hogar en desuso).

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