El Banco Central renovó hasta 2028 sus préstamos con bancos internacionales por US$6.000 millones

La entidad indicó destacó la “medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas”.
03 de julio de 2026El Mediador El Mediador

 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este viernes que renovó la totalidad de sus préstamos REPO con bancos internacionales por US$6.000 millones hasta septiembre de 2028.

“El Banco Central canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (REPO) vigentes por un monto total de US$ 6.000 millones, y concertó una nueva por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa que procesó Agencia Noticias Argentinas.

La entidad indicó que a través de esta la transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027” y destacó la “medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”.

El BCRA afirmó: “Además de mejorar el perfil de vencimientos del BCRA, esta operación permitió bajar el costo de financiamiento nuevamente y ampliar la cantidad de bancos internacionales participantes”.

“Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos BONAR disponibles en la cartera del BCRA”, explicó el parte oficial.

El Banco Central sostuvo también que “en la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por USD 8.250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”.

Por esta operación se abonará una tasa de interés equivalente a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%.

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