Con una gran convocatoria, se realizó la 2° Jornada de las Infancias "Cuidar con Conciencia"

En la Universidad Tecnológica Nacional se realizó este viernes la 2° Jornada de las Infancias "Cuidar con Conciencia", una iniciativa organizada por el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia (Co.Mu.N.A.), junto al Consejo Consultivo Municipal, el Departamento de Coordinación de Políticas Públicas y la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos.

Se desarrollaron en simultáneo cuatro espacios de trabajo dedicados a las violencias digitales, las violencias en las escuelas, la violencia en el deporte y el rol de los cuidadores responsables.

"La primera jornada fue el año pasado y decidimos darle continuidad porque vemos problemáticas que cada vez están más presentes en la vida cotidiana de los chicos", explicó la presidenta de Co.Mu.N.A., Celeste Argumosa.

"Nos pareció importante abordar la violencia digital, la violencia en el deporte y la violencia escolar. Pero también incorporar un taller sobre cuidadores responsables, porque cuando hablamos del cuidado de los niños también tenemos que hablar de la responsabilidad de los adultos", afirmó.

"Escuchamos muchas veces las quejas sobre estas problemáticas, pero son pocos los que se involucran. Hoy la convocatoria demuestra que la sociedad quiere empezar a participar para cuidar mejor a nuestros chicos", sostuvo.

Para la titular de Co.Mu.N.A., muchas de las situaciones actuales encuentran un punto de inflexión en la pandemia.

"Fue un antes y un después. Los chicos quedaron mucho más inmersos en los dispositivos digitales y las redes sociales, y a los adultos nos pasó algo parecido. Hoy tenemos que revisar cómo estamos acompañando ese uso y, sobre todo, volver a escuchar a nuestros hijos", reflexionó.

En ese sentido, remarcó que cuando se habla de cuidadores responsables no sólo se hace referencia a madres y padres, sino también a docentes, profesionales, familiares y todas aquellas personas que participan en la crianza.

Por su parte, el integrante de la Fundación Ovillo Terapéutico y coordinador de la Comisión de Prevención de Co.Mu.N.A., Alfredo Jaramillo, sostuvo que la complejidad de las violencias exige respuestas colectivas. "Creemos que la intersectorialidad y la interdisciplina son la manera de construir respuestas, o al menos de generar las preguntas necesarias", expresó.

En ese marco, participaron profesionales de la Municipalidad, del Consejo Provincial de Educación, de la Universidad y de distintas organizaciones comunitarias.

Jaramillo adelantó que el trabajo no finalizará con la jornada, ya que las conclusiones de cada taller serán puestas en común durante un plenario y luego se elaborará un documento que servirá como base para fortalecer la agenda de trabajo de la Comisión de Prevención.

"La salud mental comunitaria se construye con respuestas colectivas. Creo que eso es la mejor fotografía de lo que pasó hoy", resumió.

Cada taller estuvo coordinado por especialistas y, una vez finalizados, compartieron en un plenario las principales conclusiones, experiencias y propuestas surgidas del intercambio con los participantes.

Una agenda que continuará durante el año

El director de la Casa de la Juventud, Gabriel Pérez, fue convocado por la organización pensando en los próximos tópicos que serán abordados durante el presente año. "Este fue el primer eje de trabajo sobre violencias. El próximo encuentro estará dedicado a la salud mental y un tercero abordará las primeras infancias", explicó.

La segunda instancia, prevista para mediados de agosto, buscará brindar herramientas tanto a la comunidad como a profesionales, con propuestas vinculadas a la salud mental a través del juego, el arte y espacios de actualización.

"Muchas veces llegamos cuando el problema ya ocurrió. Lo que buscamos es que las personas tengan herramientas para prevenir y no actuar solamente frente a las consecuencias", señaló.

Entre los ejemplos mencionó el desconocimiento de muchas familias sobre herramientas tan simples como los controles parentales en los teléfonos celulares, un recurso que puede contribuir a reducir riesgos en el entorno digital.