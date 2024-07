El decreto 608/24 del Poder Ejecutivo sobre la modificación del régimen de jubilaciones está provocando más incertidumbre que certezas a los futuros jubilados. El mismo fue publicado en el Boletín Oficial el pasado 18 de junio y lleva la firma del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y la ministra de Desarrollo Social, Jazmín Macchiavelli.

En este marco, Cristian Sánchez, vocal de los activos ante la Caja de Previsión Social se expresó ante este decreto: “Cuando recibimos este decreto y empezamos a ver y a analizar, lo que viene en este decreto viene a contraer la ley, viene a hacer cosas que no corresponderían hacerla, da superpoderes al ente previsional a disponer de jubilaciones y de hacer lo que se quiere con los trabajadores”.

“Nosotros veníamos trabajando para que el trabajador que estaba a punto de alcanzar la jubilación, lo asesorábamos, y ahora con este decreto los compañeros se van a ver coartados en su derecho que les habilita la ley”, consideró en diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5.

Respecto a los superpoderes: “Hay un punto, que es el artículo 7, nosotros como directorio de la Caja los vocales electos somos minoría. Ningún decreto puede ir en contra de la ley, y acá hay cosas que están en contra de la ley. Esto es anticonstitucional”.

“El decreto viene a buscar jubilaciones casi a la fuerza, incluso faculta a la Caja de Previsión y a los Municipios a obligar a jubilar a los compañeros. Busca jubilar a personas específicas en algunos lugares, esto ataca a todo el mundo”, indicó.

“Con este tipo de jubilaciones a estas personas las estaríamos limitando con el 82%, si me quede y completé los 30 provinciales, me iría con un 87%, este decreto me los viene a coartar”, ejemplificó Sánchez.

Finalmente, subrayó: “Este decreto tiene fecha 14 de junio, y fue publicado en el Boletín Oficial y tiene otorgamiento automático desde el 18 de junio. A nosotros, los vocales, nos notificaron el 3 de julio. No sé por qué quieren castigar al trabajador, acá le cagan la vida al laburante”.