Homenaje en Río Gallegos a los 44 héroes del ARA San Juan

Acompañaron el Jefe de Gabinete Diego Robles, la Secretaria de Coordinación Ejecutiva Claudia Picuntureo, y la Secretaria de Turismo Mercedes Neil. Durante la ceremonia, se entregó un presente al capitán de navío retirado Guillermo Tibaldi, quien realiza una travesía a pie en honor a los 44 Héroes.

En su discurso, Tibaldi expresó: "Gracias, gracias por tanto cariño a la ciudad de Río Gallegos, que me han transmitido todas las fuerzas vivas y los ciudadanos. La verdad que no esperaba esto. Este es un homenaje de un comandante a sus compañeros".

La travesía de Tibaldi, que comenzó en el Puerto de Mar del Plata (Buenos Aires) y culminará en el Puerto Almanza (Tierra del Fuego), tiene como objetivo rendir tributo a los 44 tripulantes del ARA San Juan. "No pensé que me iba a costar tanto. La Patagonia es muy dura, pero cada día siento que estoy acompañado por mis 44 compañeros, que me guían desde el cielo", confesó. Además, adelantó su meta de erigir un memorial en honor a sus compañeros el próximo 15 de noviembre, cuando se cumplan siete años del trágico naufragio.