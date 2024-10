"Viento, el comienzo del mundo": Leandro Álvarez apuesta por la música patagónica

En diálogo con EL MEDIADOR, Leandro Álvarez, músico y productor de Río Gallegos que lleva 20 años viviendo en Los Ángeles, está preparando un ambicioso proyecto llamado "Viento, el comienzo del mundo", con el que busca llevar la esencia de la Patagonia al mundo.

Álvarez habló en profundidad sobre cómo se gestó este proyecto y su propósito de darle más visibilidad a la música patagónica, tanto en Argentina como en el exterior. “Se van gestando solas todo el tiempo, las ideas van madurando y salen por todo lo que implica hoy trabajar con la gente que estoy trabajando, pero siempre con esa conexión que tengo con la música desde mi lugar”, señaló.

El productor expresó su interés por darle mayor relevancia a la música argentina, ya que "ni en nuestro mismo país tiene esta relevancia nuestra música, entonces desde mi humilde lugar trato de aportar para que se expanda un poco más, trabajando con músicos y productores de otros lugares para darle ese toque más internacional. No porque lo internacional sea mejor, sino para darle otra visión y visibilidad a lo nuestro, porque realmente tenemos algo maravilloso en nuestra música”.

De esta manera, señaló que la Patagonia, a diferencia de otras regiones de Argentina con tradiciones musicales más arraigadas como Santiago del Estero, aún está en búsqueda de una identidad musical propia: "Somos una tierra nueva donde los ritmos como los de Hugo Giménez Agüero o los hermanos Berbel han dejado una herencia y una búsqueda también. Hoy las nuevas generaciones, como Jeremías, el hijo de Rubén Patagonia, con quien estoy trabajando en este proyecto, están en esa búsqueda de una identidad para dejar algo para el futuro. Creo que estamos en esa responsabilidad de construir nuestro ritmo, nuestro folclore”.

Uno de los aspectos más sorprendentes del proyecto es que utilizarán inteligencia artificial para recrear la voz de Hugo Giménez Agüero, un ícono de la música patagónica. “Me parecía una locura hacer un disco de esta magnitud y que no esté Hugo. Buscando versiones inéditas, encontramos varias canciones y la idea es que esté él con una canción que nunca haya lanzado y que su voz sea recreada de esa manera”, explicó Álvarez.

Además, resaltó la participación de otros artistas como Rubén Patagonia, los Berbel, Juane Bracalenti y Eduardo Guajardo, aunque reconoció que Rubén está atravesando problemas de salud: “Rubén está difícil por una cuestión de salud, pero estamos trabajando con toda su banda y vamos a ver si podemos tenerlo en alguna parte del disco”.

El músico también reflexionó sobre su relación con la Patagonia, a pesar de llevar dos décadas viviendo en Estados Unidos: "Yo lo hago porque amo hacer la música de la Patagonia, es folklore argentino, me moviliza. Me siento cómodo haciéndola, sobre todo porque lo conozco en carne propia. Esa es nuestra idiosincrasia, el viento, el frío, nuestra forma de hablar, eso es mío, es parte de mí. Me moviliza hacerlo de verdad, con mucho respeto y criterio”, aseguró.

Respecto al tiempo que llevará finalizar este proyecto, Álvarez indicó que tiene como meta concluirlo en mayo de 2025: “Estamos trabajando muy despacio, lentamente. No es fácil, sobre todo por la financiación, que estoy llevando adelante yo solo. Nos faltan confirmar algunos artistas, pero la mayoría ya está confirmada".

De igual forma, resaltó que, pese a las dificultades, encontró apoyo en los artistas a los que les compartió su propuesta. “Son artistas que les gusta lo que les he mostrado, entonces se suman a la, pero lógicamente hay que pagarles”.

Álvarez espera que el lanzamiento mundial del disco coincida con los ciclos de presentación para premios como los Latin Grammy. “Siempre en abril o mayo son los lanzamientos más importantes a nivel mundial y latino, porque se cierran los ciclos de presentaciones para los Latin Grammy y otros premios. Me gustaría que podamos presentarlo en esa época", afirmó el productor.

Para finalizar, sobre las posibilidades de ser premiados en caso de estar nominados, dijo que "sería hermoso, no por mí, sino por la gente que está presente en el proyecto. Sería el mejor premio que podría tener, que estos artistas puedan tener un reconocimiento de esa manera, cuando nunca lo podían lograr”.