Bullrich se reúne con Villarruel: encuentro clave este viernes a las 12

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) — La ministra y senadora electa, Patricia Bullrich, se reunirá el viernes a las 12 con la vicepresidenta Victoria Villarruel, informaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas.

El miércoles, Bullrich se reunió con los legisladores de la La Libertad Avanza (LLA) y les anticipó que la reforma laboral ingresará por el Senado en diciembre.

Fuentes parlamentarias señalaron que el Presupuesto se buscará aprobar en el Senado si hay acuerdo el 22 de diciembre y si no luego de la Navidad, pero antes de fin de año.