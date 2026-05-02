Trelew: cayó un peligroso delincuente que se fugó tras acudir a una cita con su psicóloga

El recluso cumplía una pena de 15 años por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
02 de mayo de 2026

Un peligroso delincuente condenado por un crimen fue detenido en la ciudad chubutense de Trelew tras fugarse de una cita que mantuvo con su psicóloga.

Se trata de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, que cumplía una pena de 15 años por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego cuando en marzo evadió a la custodia y se tiró de un primer piso para luego abordar una moto.

Tras permanecer dos meses prófugo, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que la captura del implicado se concretó durante la mañana de este sábado cuando efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew realizaban procedimientos en una investigación por hurto agravado.

"Felices de haberlo recapturado, sobre todo por la madre de la víctima, que recibió la noticia con mucha felicidad, y por eso reconfortados por esa noticia", consignó Iturrioz en conferencia de prensa.

El titular de esa cartera afirmó que el recluso contaba con apoyo externo para fugarse, por lo que fue un escape premeditado.

En este sentido, agregó que las autoridades tenían “el dato de que en algunos de los domicilios podía estar Cárdenas porque era parte de su grupo de pertenencia. Se irrumpió con el GEOP y los detuvieron inmediatamente”.__IP__

Además, en las próximas horas Cárdenas acudirá a las audiencias pertinentes para explicar el hecho.  

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