Sergio Peralta: “Las internas se resuelven puertas adentro, lo importante es la unidad”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Sergio Peralta, referente de la Agrupación Construyamos Juntos, cuestionó las declaraciones del diputado Juan Carlos Molina en relación al encuentro federal del peronismo que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.

“Para nosotros fue un comentario totalmente desafortunado ya que nosotros lo hemos militado. Yo desde que tengo memoria, las internas las resolvemos puertas adentro, salimos y trabajamos todos juntos para el mismo lado, parece que no todo el mundo piensa igual”, afirmó Peralta.

A su vez, remarcó que en el contexto que estamos viviendo, “lo importante es generar la unidad para ir todos juntos y resolverle los problemas a la gente”.

“Tenemos un contexto de país donde se está destruyendo todo, en la provincia la gente no llega a fin de mes, hay un desempleo con el índice más alto que ha habido en la historia de Santa Cruz, tenemos comercios que cierran todos los días, la nafta aumenta todas las semanas, entonces me parece muy chiquito ponernos a discutir lo que el diputado dijo. El problema de fondo es otro, nosotros lo que tenemos que hacer es llamar a la unidad para salir todos juntos”, insistió.

En esa línea, Peralta advirtió que si los dirigentes peronistas no logran juntarse “la vamos a tener complicada cuatro años más”.

“Tenemos problemas en el hospital, tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con las rutas, tenemos problemas por todos lados. Entonces, quedarnos en esto, de una discusión con el diputado y lo que yo le contesto me parece muy chiquito al lado de todo lo que está pasando, afirmó.

Y agregó: “Dejemos de salir para afuera, históricamente todas las cuestiones partidarias siempre se resolvieron adentro y fuimos todos para adelante”.

Por otro lado, a través del comunicado difundido por el Comando Construyamos Juntos, Peralta cuestionó que el diputado Molina no volvió a la ciudad de Río Gallegos “donde la totalidad de la militancia de todo el espacio recorrió calle por calle, acompañando y construyendo”.

El dirigente resaltó que, por ejemplo, Moira Lanesan Sancho trabaja “constantemente” en la ciudad cuando no está en Buenos Aires.

“Viene para acá, está laburando acá, ya hace dos meses dio un par de charlas para contarnos qué es lo que estaba haciendo. Me parece que por ahí es el camino”, expresó.

Para finalizar, se refirió a las actividades que llevará adelante la Agrupación Construyamos Juntos en su mes aniversario.

“Es muy importante en estos momentos estar en el territorio. El 10 de mayo cumplimos 7 años, entonces vamos a hacer el cumpleaños del Comando con la gente en el gimnasio Eva Perón. Para esto vamos a hacer una campaña de juntada de ropa, de frazadas, de sábanas, de todo lo que la gente tenga para donar y lo vamos a recibir durante todo el mes de 17 a 18 horas, en la sede del Comando en Av. Kirchner y San Martín. El día 31 haremos la entrega”, informó.