Cintia Miranda: “Cobramos salarios por debajo de la canasta básica”

La Secretaria Adjunta del Sindicato de Empleados de Correos y Telecomunicaciones dijo que desde la llegada al gobierno de Javier Milei, los trabajadores sufrieron un deterioro en el poder adquisitivo que los lleva a pensar en tomar medidas. También informó que los 400 trabajadores despedidos fueron reincorporados tras una negociación entre el gremio y la empresa.
04 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Cintia Miranda, Secretaria Adjunta de SITRACYT (Sindicato de Empleados de Correos y Telecomunicaciones), advirtió que dada la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores no descartan tomar medidas de fuerza.

“Estamos cobrando salarios por debajo de la canasta básica. Una de las primeras decisiones del gobierno nacional cuando quiso implementar la Ley Bases era privatizar o poner en concesión al Correo Argentino. Eso no lo pudo lograr gracias a la lucha en las calles, pero desde ese momento a esta parte hemos sufrido un deterioro en nuestro poder adquisitivo que hoy nos lleva a estar pensando desde nuestra federación en tomar también medidas”, indicó.

Por otro lado, informó que los trabajadores que habían sido despedidos fueron reincorporados luego de una negociación que llevó adelante una de las federaciones con la empresa.

“Pudieron revertir la situación, pero no quita que el reclamo sea legítimo”, expresó.

Miranda señaló que los trabajadores están “en permanente movilización reclamando la suba de salarios”.

“A lo largo y ancho del país también hay un montón de gente con el Plan de Retiros Voluntarios que hubo en su momento y muchas sucursales se han quedado sin el personal suficiente. El Correo aún funciona, pero son los compañeros los que le están poniendo el cuerpo, la empresa no está pagando lo que corresponde a ese esfuerzo”, manifestó.

La dirigente indicó que en Río Gallegos no habría despidos.

“En reuniones con directivos de la empresa nos dieron cierta tranquilidad en cuanto a la cantidad de gente que hay y que están pudiendo mantener el presupuesto para cuidar cada sucursal, entonces creo que por ahora tenemos cierta tranquilidad y vamos a seguir conservando los puestos de trabajo”, señaló. 

Se estima que en la ciudad hay alrededor de 50 personas trabajando en diferentes áreas.

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A su vez, consideró que los 400 despidos, que finalmente no se pudieron concretar, fueron “arbitrarios”.

“No nos olvidemos que hoy por hoy a nivel nacional estamos dirigidos así, de forma autoritaria. Y yo creo que la empresa tomó la misma forma, queriendo amedrentar a los compañeros. La gente está muy cansada, estamos en una situación muy difícil”, expresó.

Por último, advirtió que en el contexto de desregulación que llevó adelante el gobierno nacional, “otros correos u otras logísticas están tomando terreno en las ciudades del interior donde nosotros éramos más fuertes porque nosotros tenemos sucursales a lo largo y ancho del país”.

“Estamos denunciando esa problemática de encontrar que tenemos competencia muy fuerte en el interior de la provincia y eso puede llegar a afectar la fuente laboral de los compañeros”, indicó.

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