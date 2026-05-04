Viviana Carabajal: “La realidad es muy triste pero a nadie parece importarle”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Viviana Carabajal, vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social, sostuvo que el aumento del 19% alcanzado en paritarias es “positivo” teniendo en cuenta el contexto económico.

“La paritaria fue positiva. Al compañero obviamente le resulta poco y es porque el sueldo del trabajador ha sufrido un desfasaje enorme cuando fue el cambio de gobierno y no lo volvimos a recuperar. Entonces, todo lo que se da, tiene gusto a poco, pero un 18% acumulativo, que significa un 19%, es algo que los jubilados de la Administración Pública dicen ‘ojalá lo tuviéramos nosotros’”, indicó.

Carabajal informó que los jubilados cobrarán el 10% el próximo 24, por una cuestión de fechas.

“En mayo, habrá una recategorización para 1.300 compañeros en la ciudad. En junio vienen los aguinaldos, que ya el secretario Robles dijo que están garantizados y ya vienen con el impacto del 10%. En julio viene un 4% y en agosto el otro 4%. Después nos volvemos a sentar en paritarias abiertas. Cuando yo leo así a la paritaria, lejos de querer justificar nada tengo que decir que, dentro de todo, es positiva”, afirmó.

A su vez, la vocal destacó que “los que vienen moviendo un poquito los haberes son los municipios”.

“La paritaria central está congelada hace muchísimo tiempo y espero que pronto tengamos noticias de que se abre”, indicó.

Por otro lado, aseguró que la situación económica “está muy mal, es caótica”

“Hay un gran porcentaje, yo diría el 80% de los jubilados bajo la línea de la pobreza. Hoy en día al que cobra $1 millón no le alcanza y ese es el sueldo promedio de la Administración Central, que es el régimen más amplio de nuestra Caja de Previsión. Ni hablar de las pensiones que cobran siempre un porcentaje menos”, señaló.

Y agregó: “La realidad es muy triste pero a nadie parece importarle”.

Para finalizar, se refirió a la denuncia presentada el pasado 29 de abril por irregularidades registradas en retiros voluntarios.

“Nosotros detectamos dos casos, en realidad recién me dijeron que eran cinco, de retiros voluntarios y obligatorios que no pasaron por el Directorio lo cual es muy grave porque se violó el artículo 40 de la ley donde dice que nosotros no podemos delegar nada ni al presidente ni al personal de la Caja”, explicó.

El artículo 39 establece que el Directorio es el único que puede otorgar o denegar los beneficios.

“Con mi compañero Cristian Sánchez, el vocal de los activos, detectamos dos casos que sin haber pasado por el directorio ya tenían el alta y estaban cobrando el día 24. Hablamos con el presidente, no nos conformó la respuesta que él nos dio y entonces presentamos esta denuncia. Ahora tuvimos una reunión donde se aclara la situación, dijo que fue un error y que va a volver al circuito normal”, indicó.

“Nosotros teníamos que dejar asentado como precedente este hecho que para nosotros fue muy grave porque fue incumplir nuestra querida ley previsional, la 1782”, finalizó.