Robles y Chalub acompañaron a los jóvenes que realizan el curso de formación como mozos y mozas

La visita estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Robles, y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, quienes compartieron el desarrollo del quinto módulo de una capacitación que reúne a más de 40 jóvenes de la ciudad.

Durante la recorrida, Chalub destacó el alcance de una propuesta que, además de brindar conocimientos específicos del oficio, ofrece una certificación oficial avalada por la Unidad Académica Río Gallegos de la UNPA.

"El balance es más que positivo. Tenemos más de 40 jóvenes participando de un curso que no solamente aborda contenidos teóricos, sino que también cuenta con una importante instancia práctica. Estamos convencidos de que esta formación les brinda herramientas concretas para acceder al mundo laboral", señaló.

La funcionaria remarcó que la capacitación acredita 80 horas prácticas y responde a una demanda creciente del sector comercial y gastronómico local por personal calificado. "En un contexto difícil para el empleo joven, poder acceder a una formación gratuita y certificada representa una oportunidad muy importante. No estamos hablando de un taller breve, sino de un oficio que les permitirá contar con una acreditación formal de sus conocimientos", agregó.

Además, valoró el compromiso de los participantes y el trabajo conjunto entre el Municipio y la universidad pública para generar oportunidades de formación y desarrollo.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Robles, destacó la calidad de los contenidos y el compromiso de los equipos responsables de la capacitación.

"Es una propuesta que excede ampliamente la enseñanza técnica vinculada al servicio gastronómico. Los jóvenes reciben herramientas complementarias que les servirán tanto para insertarse laboralmente como para su vida cotidiana", sostuvo.

Entre los contenidos que forman parte del programa, Robles mencionó primeros auxilios (RCP), nociones de idiomas extranjeros, lengua de señas, comunicación y oratoria, entre otros aspectos que enriquecen la formación profesional.

El funcionario también resaltó que varios de los participantes ya comenzaron a realizar prácticas y a mantener entrevistas laborales en comercios de la ciudad.

"Eso nos pone muy contentos porque demuestra que el objetivo se está cumpliendo. El compromiso de los jóvenes, sumado al trabajo de todo el equipo que encabeza Julia Chalub, hace que ya estemos pensando en nuevas ediciones e incluso en incorporar más contenidos", indicó.

Finalmente, Robles adelantó que el Municipio trabaja en una propuesta especial para el acto de cierre y entrega de certificados, que permitirá a los estudiantes mostrar las habilidades adquiridas durante el cursado y compartir ese logro junto a sus familias.