Eloy Echazú: “Tenemos gestión, experiencia y cuadros formados”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado provincial Eloy Echazú, se refirió a las elecciones internas del Partido Justicialista y la decisión de presentar una lista de unidad en el orden provincial encabezada por Pablo Grasso.

“En Río Gallegos también había dos listas, pero la única que terminó presentándose fue la Celeste y Blanca, que voy a representar yo”, indicó.

“Presentamos una lista con compañeros y compañeras militantes, referentes sociales, deportivos, de agrupaciones y unidades básicas. Creemos que la expresión de la militancia está representada en esa lista”, señaló.

Al analizar el contexto político actual, Echazú consideró que el peronismo enfrenta el desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía y reconstruir áreas que, según afirmó, fueron afectadas por las políticas nacionales y provinciales.

“Tenemos que reconstruir el trabajo, la producción, la salud pública y la educación. Eso se tiene que hacer con un plan de gobierno para Santa Cruz”, señaló.

En esa línea, destacó la figura de Pablo Grasso. “Cuando uno compara la gestión municipal con la provincial encuentra diferencias muy claras”, sostuvo.

“Río Gallegos no recibe ayuda ni de Nación ni de Provincia y aun así se amplió el Peliche, se construyó un gimnasio municipal y se ejecutan obras con recursos de los vecinos”, indicó.

Por el contrario, cuestionó la gestión provincial por los conflictos abiertos con distintos sectores. “Hay una situación complicada con los sindicatos, con la salud pública, con la educación y con los trabajadores estatales, y no se ve una reacción para solucionar los problemas de los vecinos”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el peronismo ya trabaja en una propuesta de gobierno para los próximos años.

“Tenemos gestión, experiencia y cuadros formados. Pablo tiene capacidad, entiende la política, sabe trabajar en equipo y es un hombre de consenso que habla con todos. Eso es la política: poder llegar a acuerdos”, afirmó.

Por otro lado, el diputado cuestionó el proyecto de endeudamiento que impulsa el Ejecutivo y se mostró “sorprendido” luego de que el gobernador Claudio Vidal asistiera a la Legislatura para solicitar la aprobación de la ley.

“Nunca se vio que un primer mandatario vaya, se ponga en la grada y haga un discurso, cuando él ya sabía de antemano que no tenía las manos para que salga el proyecto”, afirmó.

Echazú aseguró que desde Unión por la Patria se manifestaron en contra de la iniciativa pero no se trata de “un no por el no”.

“Es un proyecto de ley que, como lo establece la Constitución Provincial en su artículo 40, tiene que tener más detalles específicos. Este proyecto no tuvo todos los detalles y complementos que aduce el gobernador que tiene. Lo presentaron, después a los 15 días presentaron un plan de obra, fueron como armando el proyecto, no lo hicieron de entrada. Fue una desprolijidad”, expresó.

“Acá no hay una desestabilización como dice el gobernador. Acá él tiene que aprender y comprender que en la democracia uno tiene que gobernar con oficialismo y con oposición. Se tiene que llegar a un diálogo serio, coherente y maduro, no con imposiciones”, agregó.

Echazú sostuvo que uno de los principales problemas fue la falta de diálogo con los intendentes.

Según explicó, muchas de las obras incluidas en la iniciativa no fueron consensuadas con los municipios. “Uno escuchaba a otros diputados decir que muchas de las obras no fueron habladas ni consensuadas. En el caso de Río Gallegos, nunca dijeron ‘esta obra es necesaria’ o consultaron cuáles eran las prioridades”, señaló.

Y agregó: “Si querés marcar un rumbo para cambiar una matriz energética no puede ser solamente la mirada del gobernador, tiene que estar la de quienes están día a día frente a los gobiernos locales”.

Respecto a las necesidades de Río Gallegos, mencionó como prioritarias las obras vinculadas al acueducto y al sistema cloacal.

“Tenemos más de 140 mil habitantes y hay sectores de la ciudad que tienen carencias producto del crecimiento poblacional. Son obras de gran infraestructura que requieren mucho dinero”, indicó.

Por último, consideró que el gobernador debería trabajar de manera conjunta con los municipios. “El intendente también fue elegido por los vecinos, como él. Tiene que sentarse a dialogar y planificar en conjunto”, sostuvo.