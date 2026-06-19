Nahir Castillo: “Es urgente unirnos padres y docentes”

Nahir Castillo, vocal por los padres ante el Consejo Provincial de Educación, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador manifestó preocupación por el conflicto docente en Santa Cruz y aseguró que la situación es “muy compleja”.

“Diría que estamos como años anteriores, quizás peor. Hoy se cumplen 44 días de paro en lo que va del año y eso significa que se ha perdido la mitad del tiempo de clases”, planteó.

A su vez, lamentó la “falta de diálogo”, teniendo en cuenta que la vocalía es un nexo entre el Consejo de Educación y las familias. De todos modos, aclaró que desde su rol se puede “proponer, exigir y presentar notas, pero no tomar decisiones”.

Castillo lamentó la falta de movilización por parte de los padres.

“La participación ha caído mucho en estos últimos años en general. La sociedad ya no sale como antes, que es lo que hacíamos nosotros en aquellas épocas, no teníamos esta tolerancia que hay ahora”, recordó.

“Hemos llegado a ser 400 o 500 padres afuera de Casa de Gobierno cosa que ahora no sucede”, agregó.

En ese sentido, llamó a la unión de padres y docentes para reclamar una solución al conflicto.

“Creo que es urgente una convocatoria y es urgente unirnos como comunidad educativa, como sucedió en 2017. Gracias a esa unión de padres, docentes y demás sectores se logró destrabar aquel conflicto y que los chicos volvieran a las aulas”, manifestó.

Por otro lado, Castillo informó que presentó una nota dirigida al gobernador Claudio Vidal para solicitar su intervención.

“Le pedí que, como jefe del Estado provincial y quien debe garantizar la educación de los chicos, lleguen a un acuerdo”, expresó.

Asimismo, cuestionó la falta de diálogo que observa en distintos conflictos provinciales.

“Veo que no es solamente con los docentes, sino en general la postura de nuestro gobernador en este momento, donde no está teniendo mucho diálogo ni apelando a solucionar los conflictos que estamos teniendo”, señaló.

En ese sentido, recordó que la Educación había sido uno de sus ejes de campaña.

“Todos creímos que esto iba a cambiar. La primera promesa era que esto no iba a suceder, que se iban a cumplir los 180 días de clase, que los docentes iban a cobrar como corresponde y que los chicos iban a estar en el aula, y no está sucediendo”, remarcó.

La vocal por los padres también rechazó los descuentos aplicados a docentes que realizaron medidas de fuerza.

“Como cualquier trabajador que tiene derecho a huelga y a protestar, es injusto. Si uno tiene derecho a hacer paro no te tienen por qué descontar”, afirmó.

Además, coincidió con los gremios en que la última propuesta salarial realizada por el Ejecutivo es insuficiente.

“Ayer fue la paritaria donde hubo un ofrecimiento que cualquier trabajador, poniéndonos del lado del trabajador, no aceptaría”, señaló.

Castillo incluso planteó que la provincia cuenta con recursos para resolver el conflicto.

“Yo creo que sí. Creo que nuestra provincia no está tan mal. Creo que se ocupan más de otras cuestiones que no son tan importantes y, sin embargo, no tenemos aumento”, manifestó.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la titular del Consejo Provincial de Educación, con quien aseguró “el diálogo es nulo”.

“Normalmente está viajando y tendríamos que haber tenido una sesión por mes. Ya en abril no hubo sesión, en mayo tampoco y ahora en junio tampoco va a haber”, remarcó.

Para finalizar, Castillo se refirió a los problemas edilicios que atraviesan numerosos establecimientos educativos y mencionó el caso de la Escuela N°88 y el Secundario N°42 de Caleta Olivia.

“Había explotado una caldera y les habían dicho a los padres que la solución iba a tardar entre dos y tres meses. Eso significaba pasar todo el invierno sin poder estar en las aulas”, relató.

Según explicó, la alternativa propuesta era trasladar a los estudiantes a otros espacios, algo que fue rechazado por las familias.

“Los papás estaban muy enojados y manifestaron que no estaban de acuerdo. Por eso los chicos van a tener clases virtuales hasta que se resuelva el problema de calefacción”, indicó.

Para Castillo, la situación demuestra que muchas de las promesas realizadas en materia educativa aún no se concretaron.

“Ya pasaron tres años. Si iban a hacer todo lo que prometieron, hoy los chicos tendrían que estar en las aulas, los edificios tendrían que estar como corresponde y nada de eso pasó”, concluyó.