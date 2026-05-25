Con una gran convocatoria, Río Gallegos conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

Las actividades protocolares comenzaron a las 11 horas en el Palacio Municipal, donde el intendente Pablo Grasso recibió a autoridades municipales, provinciales y legislativas, junto a jefes de las fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la capital provincial. Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Catedral Nuestra Señora de Luján para participar del tradicional Tedeum.



La celebración religiosa fue presidida por el obispo de la diócesis, Ignacio Medina, quien en su homilía realizó una reflexión sobre la situación social y económica del país, destacando la importancia de la unidad, la solidaridad y el compromiso colectivo para afrontar las dificultades actuales.



Finalizado el Tedeum, las autoridades se dirigieron al mástil mayor de la ciudad, en la intersección de las avenidas Kirchner y San Martín, donde se desarrolló el acto oficial. La ceremonia dio inicio con el izamiento de las banderas Nacional, Provincial y Municipal, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda Militar de Música Conjunta integrada por efectivos del Regimiento de Infantería Mecanizada 24, la Fuerza Aérea Argentina y la Policía de la Provincia de Santa Cruz.



En la oportunidad, se dirigió a los presentes el intendente Pablo Grasso, quien destacó el valor de la fecha patria como instancia de reflexión sobre la soberanía, la identidad nacional y la participación ciudadana. Asimismo, convocó a fortalecer el diálogo social, a trabajar de manera conjunta y a priorizar los intereses del país, promoviendo la unidad por sobre las diferencias sectoriales.



Concluido el acto protocolar, el Ballet Nuevo Molle realizó un espectáculo de danzas tradicionales tras lo cual se dio inicio al tradicional desfile cívico-militar.



El desfile fue encabezado por el Jardín Maternal Municipal “Castillo de Sonrisas” y contó con la participación de más de 55 instituciones educativas de la ciudad, acompañadas por docentes, abanderados y escoltas.

También formaron parte efectivos del Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía Aeroportuaria, Policía de la Provincia de Santa Cruz, excombatientes, agrupaciones gauchas, clubes de automotores, organizaciones no gubernamentales y demás fuerzas vivas de la comunidad. Además, se destacó la presencia de una comitiva del Ejército de la República de Chile, en el marco de las relaciones de cooperación regional.



Los actos concluyeron con el paso de las fuerzas y las instituciones gauchescas frente al palco oficial, con la participación y acompañamiento de vecinos y vecinas que se acercaron al centro de la ciudad para formar parte de esta conmemoración.