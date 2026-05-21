Seguridad en la UNPA: municipio se reunió con Franciscovic e instalará nuevas cámaras
LA CIUDAD21 de mayo de 2026El Mediador
La secretaria de Gobierno se reunió con la decana tras el grave episodio ocurrido esta semana en la universidad. Por decisión del intendente Pablo Grasso, el Municipio colaborará con nuevas herramientas de seguridad para resguardar a la comunidad educativa.
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El MediadorLA CIUDAD21 de mayo de 2026
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