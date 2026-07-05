Más de 350 chicos culminaron los talleres de Promoción de Derechos

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia llevó adelante este sábado el cierre del primer cuatrimestre de los talleres de artes y oficios que se desarrollaron durante este primer cuatrimestre, con una gran participación de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

La jornada reunió a más de 350 participantes que formaron parte de las propuestas impulsadas por la Dirección de Promoción de Derechos, las cuales se dictaron tanto en el nuevo edificio de la Secretaría como en el tradicional Centro de Promoción de Derechos de calle Congreso 390, ampliando así la accesibilidad a distintos sectores de la ciudad.

Durante el encuentro, se realizó una muestra abierta a la comunidad donde se expusieron los trabajos realizados en los distintos espacios formativos, entre ellos: electricidad y herrería, reparación de heladeras y electrónicos, crochet, manicura, carpintería, costura creativa, fábrica de juguetes, rincón de lectura y ValorArte, cocina (pastelería y panificados), peluquería y barbería.

El cierre contó con la presencia del concejal Martín Chávez, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia Julia Chalub, la secretaria de Turismo Mercedes Neil, la directora general de Niñez, Adolescencia y Familia Gisela Burton y la directora de Promoción de Derechos María José Oyarzo, además de talleristas, familias y vecinos.

En ese marco, la secretaria Julia Chalub destacó que “estos son espacios de contención donde los chicos recuperan el poder del hacer, crean, aprenden y se sienten reconocidos”, remarcando la importancia de la entrega de certificados y de que las familias puedan acompañar y valorar los logros alcanzados. Asimismo, señaló que más de 350 niñas, niños y adolescentes participaron de los talleres durante este primer cuatrimestre.

Como parte del cierre, se desarrolló la Batalla de Barberos, una propuesta que convocó a jóvenes participantes y a sus familias. El jurado premió a Juan Pérez (cuarto puesto), Leo Torres (tercer puesto), Leonidas Barrios (segundo puesto) y Maxi Hidner, quien obtuvo el primer puesto. Todos los competidores recibieron medallas y certificados por su participación.

Chalub resaltó el trabajo comprometido de todo el equipo de la Dirección de Promoción de Derechos y de los talleristas, quienes acompañan con dedicación y compromiso cada uno de los procesos formativos.

Finalmente, informó que luego del receso invernal, a partir de la segunda quincena de julio, se anunciarán las propuestas que formarán parte del segundo cuatrimestre.

Un agradecimiento especial realizó a la Secretaría de Turismo que dispuso de su colectivo para el traslado de los jóvenes desde Congreso a Crucero General Belgrano donde se realizó la actividad.

"Estas acciones forman parte de una política pública impulsada por el Municipio de Río Gallegos, orientada a fortalecer la inclusión, la participación y la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de espacios de aprendizaje, contención y formación en oficios”, concluyó.