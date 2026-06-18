Quirino Pereira: “La demanda en Salud Mental es muy alta”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Quirino Pereira, secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos, se refirió a la ampliación del CAPS Peliche que incorporó servicios, equipamiento y nuevos espacios destinados a la atención de los vecinos.

Una de las principales novedades es el fortalecimiento del área de kinesiología, un servicio que ya funcionaba, pero que ahora cuenta con mejores condiciones para la atención y rehabilitación de pacientes.

“Se amplió el espacio, tenemos dos box para poder atender a dos pacientes a la vez y se compró toda la aparatología necesaria”, señaló.

Entre los elementos incorporados figuran un equipo de magneto, espaldar, pelotas, colchonetas, mancuernas, bandas elásticas y distintos insumos destinados al tratamiento de patologías osteoarticulares.

Pereira también destacó la ampliación de la Dirección de Salud Mental, una política que la Municipalidad impulsa desde febrero de 2025.

“Salud Mental ya funcionaba, pero ahora cuenta con un espacio más amplio para desarrollar talleres grupales y consultorios para atención individual”, indicó.

Según detalló, en ese sector se realizan talleres de duelo, ansiedad, depresión y consumos problemáticos.

“Toda esa atención ahora tiene un espacio físico adecuado y se compró el mobiliario, las computadoras y todo lo necesario para que los equipos puedan trabajar cómodamente”, afirmó.

La remodelación también incluyó la incorporación de cinco nuevos consultorios completamente equipados para la atención médica.

Respecto al funcionamiento del servicio de kinesiología, Pereira informó que la atención se brinda de 8 a 18 horas y que los pacientes deben concurrir con orden médica.

“Puede ser un pedido de un médico de afuera, con o sin obra social, pero para acceder a las sesiones tienen que contar con una derivación médica”, insistió.

En cuanto a Salud Mental, detalló que el área cuenta con un equipo integrado por un psiquiatra, cuatro psicólogos, tres trabajadores sociales y cuatro acompañantes terapéuticos.

“Nosotros hacemos salud mental comunitaria por la cantidad de pacientes que tenemos. Los turnos siempre quedan cortos porque la demanda es muy alta”, remarcó.

Pereira recordó que el sistema municipal de salud prioriza la atención de quienes no cuentan con obra social ni cobertura privada.

“Cada vez es mayor el caudal de pacientes sin obra social. Casi el 38% de la población en Argentina no tiene cobertura y depende exclusivamente del sistema público. La prioridad la tiene ese grupo de personas vulnerables”, explicó.

“La pérdida del empleo y la desregulación de las obras sociales y de las empresas de medicina privada hizo que muchas personas terminen recurriendo al sistema público”, agregó.

En cuanto al personal de Salud, indicó que cuenta con 62 profesionales entre médicos, licenciados, nutricionistas y técnicos.

“Tenemos aproximadamente 30 médicos distribuidos en distintos horarios y centros de salud”, precisó. Además del Peliche, la atención municipal también se brinda en los centros de salud Madre Teresa de Calcuta, Bicentenario y Tito Moreno.

Por último, Pereira se refirió a la campaña de vacunación y señaló que durante los últimos meses se registraron dificultades para acceder a algunas dosis del calendario nacional.

“Las vacunas de calendario dependen de programas nacionales y el Ministerio de Salud de la Nación viene teniendo menos fondos y menos inversiones”, afirmó.

Según explicó, esa situación provocó faltantes temporales de algunas vacunas como la triple viral y la de varicela.

“Antes teníamos stock permanente y ahora llegan en tandas. Hay momentos en los que hay disponibilidad y otros en los que no”, indicó.

De todos modos, aseguró que actualmente los centros municipales cuentan con todas las vacunas del calendario oficial y con dosis de la vacuna antigripal.

