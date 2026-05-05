Rafael Güenchenen impulsa inversiones en Palermo Aike y proyecta a Río Gallegos como eje del desarrollo energético
05 de mayo de 2026El Mediador
El secretario general de Petroleros pidió acelerar la perforación, sumar operadoras y transformar el potencial del no convencional en empleo concreto en Santa Cruz.
Últimas noticias
El Mediador05 de mayo de 2026
El referente del Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables se refirió a la inauguración de la nueva sede del SIPGER en Río Gallegos. Celebró contar con “casa propia” y destacó la presencia de los trabajadores durante la jornada.
Dr. José David: “La vacunación es prevención, prevenir es el acto de curar”
El Mediador05 de mayo de 2026
El Dr. José David remarcó la importancia de la vacuna antigripal previo a la llegada del frío. ““Ya tenemos gripe estacional, tenemos sincitial respiratorio, que es el que produce la bronquiolitis, tenemos adenovirus y rinovirus”, indicó. También habló del Día de la Celiaquía y los casos de hantavirus en el crucero que partió desde Ushuaia.
Carlos Aparicio: “Veo una ciudad apagada, sin proyección de futuro”
El Mediador05 de mayo de 2026
El concejal de Caleta Olivia dijo que antes los vecinos se acercaban a pedir trabajo y ahora “vienen a pedir comida”. “Duele porque ves que hay un tejido social que se rompió, que hay una ausencia del Estado”, expresó.
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El Mediador05 de mayo de 2026
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César Alegre: “Solicitamos la devolución inmediata de los descuentos”
El Mediador04 de mayo de 2026
El Secretario General de ADOSAC informó que el gremio pidió una reunión con el gobernador Claudio Vidal. Aseguró que los descuentos son ilegales y solo buscan “disciplinar al sector docente”. Advirtió que es “lamentable” la falta de diálogo y no descartó nuevas medidas de fuerza.
Sergio Peralta: “Las internas se resuelven puertas adentro, lo importante es la unidad”
El Mediador04 de mayo de 2026
Luego de que el diputado Juan Carlos Molina cuestionara el carácter federal del encuentro del peronismo en CABA, el referente del Comando Construyamos Juntos consideró que sus declaraciones fueron “desafortunadas”. “El problema de fondo es otro, nosotros lo que tenemos que hacer es llamar a la unidad para salir todos juntos”, expresó y advirtió que si los dirigentes peronistas no logran juntarse “la vamos a tener complicada cuatro años más”.
Cintia Miranda: “Cobramos salarios por debajo de la canasta básica”
El Mediador04 de mayo de 2026
La Secretaria Adjunta del Sindicato de Empleados de Correos y Telecomunicaciones dijo que desde la llegada al gobierno de Javier Milei, los trabajadores sufrieron un deterioro en el poder adquisitivo que los lleva a pensar en tomar medidas. También informó que los 400 trabajadores despedidos fueron reincorporados tras una negociación entre el gremio y la empresa.
Ross: "Garantizamos el control del niño sano y del embarazo"
El Mediador04 de mayo de 2026
Así lo destacó la ministra de Salud y Ambiente, en el marco de las políticas públicas, impulsadas por la gestión de Claudio Vidal, dando prioridad a la soberanía alimentaria en cada rincón del territorio santacruceño. Asimismo, remarcó la operatividad del nuevo tomógrafo en Río Turbio.