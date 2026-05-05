Rafael Güenchenen impulsa inversiones en Palermo Aike y proyecta a Río Gallegos como eje del desarrollo energético

Luego de la inauguración de la nueva sede el 1 de mayo, y en el marco de reuniones con empresarios y funcionarios, Rafael Güenchenen expuso estos lineamientos como parte de una agenda orientada a acelerar la inversión y la actividad en la provincia. En ese ámbito, el dirigente puso el foco en la necesidad de ampliar la participación de operadores y de traducir el potencial del recurso en trabajo efectivo en el territorio.

“Palermo Aike necesita muchos jugadores para desarrollar todo su potencial. Tanto Total como Petrobras pueden volver a invertir en esta región, donde ya tuvieron presencia, y también puede sumarse Chevron, que cuenta con experiencia junto a YPF en Vaca Muerta. Llamo a las grandes operadoras del mundo a invertir, porque Palermo Aike es una realidad. Río Gallegos debe integrarse plenamente a este proceso, prepararse para recibir a las empresas y salir a buscar inversiones. En la provincia hay trabajadores petroleros capacitados, con experiencia, hoy sin actividad, y desde el gremio estamos trabajando para ampliar la actividad y que los trabajadores estén en el campo. En Palermo Aike y en el resto de Santa Cruz hay mucho trabajo por hacer. Ese es el punto central, el desarrollo va a traducirse en empleo concreto para los petroleros, las pymes y toda la región”, sostuvo.

En esa línea, Güenchenen impulsó la necesidad de estructurar un esquema de desarrollo que combine inversión, tecnología y ejecución en campo en tiempos compatibles con la dinámica energética global.

“La urgencia es ahora y las condiciones están dadas. La etapa exploratoria tiene que traducirse en equipos en campo, perforación sostenida y programas concretos de inversión. Los primeros pozos están dando señales alentadoras, pero eso solo cobra valor si se consolida en escala. Palermo Aike, si se desarrolla, puede transformar la matriz productiva de la provincia, pero ese proceso empieza con decisiones operativas que no pueden seguir demorándose”, señaló.

A partir de esa etapa, Güenchenen sostuvo que la discusión deja de ser técnica y pasa a definirse en campo, donde la continuidad de la perforación, la presencia de equipos y la inversión sostenida son las variables que convierten el recurso en producción. Palermo Aike reúne condiciones geológicas de alta calidad, con sobrepresión y características de roca que mejoran la respuesta de los pozos y reducen el riesgo exploratorio, lo que refuerza su potencial para escalar como uno de los principales desarrollos no convencionales del país. “La información que se viene generando reduce la incertidumbre y ordena las decisiones de inversión. Las condiciones técnicas y operativas están dadas”, dijo.

En ese proceso, el proyecto avanzó en la validación del play y en la aceleración de la curva de aprendizaje a partir de los trabajos realizados por CGC junto a YPF, que incluyeron perforaciones iniciales y generación de información técnica. Ese avance permitió pasar de una instancia prospectiva a una etapa de evaluación concreta donde los datos definen la viabilidad de desarrollo y las condiciones para escalar.

“Todos deben sumarse al proceso que está impulsando CGC para conseguir inversiones. Hugo Eurnekian está haciendo un trabajo importante llevando Palermo Aike al mundo y ese esfuerzo requiere acompañamiento de todos los actores que participan, ya sea desde el sector empresarial, gremial o político. YPF viene planteando el inicio de los estudios técnicos para el último trimestre del año, entre octubre y noviembre, y ese horizonte marca el límite operativo para poner en marcha la exploración. Las condiciones están dadas para avanzar antes y acortar esos plazos. Le pido a la principal operadora de bandera del país que cumpla con el compromiso asumido. El potencial de la formación es indiscutible y demanda decisiones firmes para su puesta en marcha. Desde el Sindicato hemos generado condiciones para impulsar el desarrollo y avanzamos en mejoras de eficiencia en los pozos, una de las variables que el sector venía señalando como necesaria para invertir. Este proceso ya está en marcha y ahora es momento de que la inversión acompañe con equipos en campo y actividad concreta”, manifestó.

La tensión geopolítica en zonas clave de producción y la volatilidad del precio del barril están reconfigurando el mercado energético global. En ese reordenamiento, los países capaces de desarrollar nuevos recursos y generar saldos exportables ganan centralidad. Para Argentina, esa ventana es tangible y tiene una traducción directa en el territorio. Acelerar la exploración en Palermo Aike, movilizar inversión y preparar a Río Gallegos como base operativa forman parte de ese desafío. La oportunidad existe y su materialización depende de decisiones inmediatas y ejecución sostenida en campo.

En ese marco, Güenchenen vinculó esa dinámica con el posicionamiento que puede asumir Santa Cruz dentro de la industria y con el rol estratégico de la capital provincial.

“Si Palermo Aike avanza como corresponde, Río Gallegos va a convertirse en la segunda ciudad más importante del país en hidrocarburos no convencionales. Es una posibilidad concreta que depende de decisiones que se tienen que tomar ahora”, sostuvo.

Dentro de ese proceso, el desarrollo de Palermo Aike empieza a modificar el lugar de Río Gallegos dentro de la actividad hidrocarburífera, proyectándola como base logística y operativa para un despliegue a gran escala.

“La ciudad tiene puerto, aeropuerto, servicios y capital humano. Cuando la actividad se ponga en marcha, Río Gallegos va a consolidarse como un punto central dentro del mapa hidrocarburífero nacional”, afirmó.

El desafío pasa ahora por sostener ese proceso con planificación, infraestructura y formación de mano de obra, como condiciones necesarias para acompañar un crecimiento acelerado y ordenado.

La combinación entre calidad del recurso y avance exploratorio posiciona a Palermo Aike como un proyecto con capacidad de crecimiento en el mediano plazo, siempre que se sostenga el ritmo de inversión y los programas de trabajo en campo.

“La etapa de los diagnósticos quedó atrás. El recurso y la oportunidad están dados. El paso siguiente exige decisiones firmes y ejecución sostenida para que Santa Cruz consolide un rol protagónico en el desarrollo energético nacional. Es un proceso que lleva tiempo y requiere seriedad, sin generar falsas expectativas. El impacto en actividad y empleo no es inmediato. Todo empieza con decisiones que tienen que tomarse ahora, por eso es importante que la actividad arranque y no se siga perdiendo tiempo”, concluyó.