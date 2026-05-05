Pablo Méndez: “Fue un día muy lindo para la familia petrolera”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Pablo Méndez, referente del SIPGER (Sindicato de Petroleros, Gas y Energías Renovables) celebró la inauguración de la nueva sede del gremio en Piedrabuena y Comodoro Py, Río Gallegos.

“Fue un día muy lindo para toda la familia petrolera. En Río Gallegos el sindicato no contaba con una sede. Si bien alquilábamos un lugar que fue reformado para poder trabajar, era una casa de familia y no era propio del sindicato. Hace un tiempo atrás, Rafael Güenchenen y parte de la Comisión Directiva pudo hacer algunas reuniones en las cuales se pudo conseguir un edificio que se transformó para que pueda contar con una sede propia”, destacó.

Según indicó, el espacio permitirá mejorar la atención a los afiliados.

“Cuando vos ingresás al edificio está la parte de administración, pasando eso tenemos parte de oficinas que son gremiales para cualquier tipo de consulta, reclamos e inquietudes que generalmente hacen tanto los compañeros como las compañeras que trabajan en diferentes yacimientos y bases”, indicó.

Además, el edificio cuenta con un SUM que está previsto que se amplíe.

“Calculamos en un tiempito, más adelante, tener una capacidad un poco más grande y que se pueda estar más cómodo en las reuniones”, señaló.

La nueva sede está ubicada en Piedrabuena esquina Comodoro Py. “Es un edificio muy lindo, muy grande”, remarcó.

La inauguración contó con la presencia de distintos funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete y la secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles y Mónica Gutiérrez; el senador José María Carambia y el ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos.

“Se invitó a todos los funcionarios, era una invitación abierta a toda la comunidad”, señaló.

De todos modos, aseguró que lo más importante fue la presencia de los trabajadores, quienes realizaron el corte de cinta.

“Rafael Güenchenen pidió un poco el protocolo y que los trabajadores inauguren la casa, nos enfocamos más en eso que en la parte política”, explicó.

Por último, consultado por la situación del sector, el referente sindical reconoció la preocupación existente.

“Están todos preocupados por la situación a nivel país y a nivel provincial. Creo que todos queremos que esto mejore y que esta crisis pase de una vez”, afirmó. “La situación hoy no está siendo buena”, agregó.

Finalmente, indicó que mantuvieron reuniones con autoridades provinciales. “Se han tenido reuniones con el jefe de Gabinete y con el ministro de Trabajo. Les pedimos intervención con algunas de las empresas que se han hecho cargo del sector que dejó YPF. Estamos esperando algún tipo de anuncio o respuesta dentro de poco”, concluyó