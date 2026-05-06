Jonathan Sandoval: “No tienen consideración con quienes la están pasando mal"

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el concejal de Pico Truncado, Jonathan Sandoval, rechazó el veto a la ordenanza que establecía el pago de un bono de $150.000 a los trabajadores municipales.

“Hoy el intendente solamente está mirando su círculo cercano y no está mirando a los empleados municipales que la están pasando tan mal. Este bono se había aprobado en el Concejo Deliberante y los empleados municipales estaban ilusionados de poder cobrarlo. Vamos a traerlo nuevamente en comisiones para volver a hacer una presentación”, indicó.

Sandoval remarcó que la suma era “por única vez” y tenía en cuenta el ingreso a las arcas municipales del ATN gestionado por el senador José María Carambia y la senadora Natalia Gadano.

“Es plata que ingresó al Municipio y que tranquilamente se podría haber utilizado para darle un pequeño respiro al empleado municipal. No le soluciona la vida pero en este contexto que estamos pasando iba a ser un respiro tener $150.000 pesos para poder comer”, expresó.

En esa línea, aseguró que estaban dadas las condiciones para que se pudiera dar el bono. “No fundíamos a la Municipalidad, tenemos que ser responsables a la hora de tomar nuestras decisiones y las tomamos con los balances que ingresaron en el Concejo, lo evaluamos”, indicó.

A su vez, cuestionó que el intendente Pablo Anabalón no recibió a los trabajadores ni a los concejales.

“Tiene que hablar con la gente y conocer la realidad. Este gobierno es alumno directo de Javier Milei, viene con ajustes, no le importa el empleado, no le importa la salud, estamos con salarios de miseria, no tenemos seguridad y la gente es la que queda en el medio, mientras ellos disputan quién va a ser el próximo gobernador”, apuntó.

Y agregó: “Ellos llegaron, se sentaron, pero el contacto lo perdieron con la gente, cero consideración con la gente que la está pasando mal”.

Por otro lado, el concejal cuestionó que a pesar del anuncio realizado el año pasado sobre la ampliación del Hospital de Pico Truncado “todavía no llegó ni un ladrillo”.

“¿Cuándo la gente va a estar en agenda y ser prioridad? Nosotros los concejales tenemos que ser los que levantemos la voz de los vecinos”, planteó.

Para finalizar, criticó la falta de diálogo con el intendente quien aseguró “se llama a silencio”.

“A mí me tiene bloqueado, ya lo he dicho varias veces, me bloqueó de WhatsApp, no me atiende por una cuestión de que uno le marca la cancha”, señaló.

Además, dijo que “al intendente le está yendo bien pero a la gente le está yendo pésimo”. “Fijate los vehículos que tiene, la movilidad de la Municipalidad, cargan combustible entre ellos. Andan bien ellos”, ironizó.