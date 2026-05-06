Alivio financiero para estatales: el Banco Santa Cruz reitera los pasos a seguir para acceder al programa

Banco Santa Cruz recordó los pasos para acceder al Plan de Alivio Financiero destinado a empleados públicos provinciales con altos niveles de endeudamiento. La iniciativa, impulsada junto al Gobierno de Santa Cruz, ofrece tasa preferencial, hasta 72 meses de plazo y dos meses de gracia para comenzar a pagar. Además, la entidad confirmó que en los primeros diez días ya se inscribió el 30% de las personas que reúnen las condiciones para adherirse al programa.
 
 
06 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Banco Santa Cruz reitera los pasos a seguir para solicitar adherirse al Plan de Alivio Financiero para Empleados Públicos, la iniciativa lanzada junto con el Gobierno de la provincia destinada a acompañar a trabajadores estatales de la provincia que atraviesan situaciones de endeudamiento y así brindarles herramientas para ordenar su economía familiar con tasa preferencial, período de gracia y condiciones accesibles. 

Son tres simples pasos para adherirse al Programa:
1-    Ingresar a la web oficial del Banco Santa Cruz https://www.bancosantacruz.com/personas/prestamos/plan-alivio-financiero/formulario
2-    Completar los datos básicos solicitados en el formulario de inscripción exclusivo.
3-    El Banco inicia el proceso de evaluación de cada situación particular y se comunica con el cliente para coordinar los pasos a seguir.

El Banco informó que una vez completados los datos básicos solicitados el equipo de la entidad analiza cada caso y se comunica con los interesados para informar las alternativas disponibles y concertar una cita para ser atendidos de forma presencial y ofrecer la mejor alternativa que se adapte a cada necesidad.

“Es importante tener en cuenta que al plan de la provincia acceden activos y pasivos de la administración pública provincial con un 75% o más de su salario comprometido con deudas (préstamos y/o tarjetas de crédito)”, explicó Marcelo Loncon, gerente general de Banco Santa Cruz. Y agregó: “El objetivo es poder aliviar la situación de los empleados públicos y sus familias, mejorando los plazos y la tasa de su endeudamiento, otorgando dos meses de gracia para el pago de la primer cuota”.

Respecto a los clientes que no cumplan con los requisitos para acceder al programa del Gobierno, Loncon explicó: “Hay una problemática nacional de endeudamiento y el Banco viene a traer soluciones a las familias santacruceñas. Nuestras sucursales están recibiendo un caudal de gente que excede a este grupo de empleados públicos; es así que también contamos con un plan de Reordenamiento de deuda propio para que los clientes puedan tener otra alternativa, unificar sus deudas en una sola y contar con una cuota más accesible”.

Sobre el Plan de Alivio Financiero para Empleados Públicos

La línea de asistencia crediticia fue especialmente diseñada para empleados públicos junto con el Gobierno de la provincia, con condiciones preferenciales orientadas a facilitar la reorganización de compromisos financieros y contribuir a que el salario tenga mayor capacidad de rendimiento. Tiene como beneficios exclusivos 2 meses iniciales de gracia, tasa preferencial y un plazo extendido de hasta 72 meses para pagar.
El Banco informó que en los primeros 10 días de la puesta en marcha del Plan ya completó el formulario el 30% de las personas que se encuentran en condiciones de acceder al plan.

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