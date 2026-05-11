Tras gestión del intendente, CityBus amplió recorridos de las líneas C, D y E en Río Gallegos
11 de mayo de 2026El Mediador
Los cambios comenzaron a regir este lunes y buscan mejorar la conectividad en distintos barrios de la ciudad. Desde el Municipio destacaron que la medida responde a pedidos vecinales y representa una nueva inversión en el sistema de transporte urbano.
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El Mediador11 de mayo de 2026
La Municipalidad de Río Gallegos realizará castraciones con turno previo, además de vacunación antirrábica, desparasitación y patentamiento por orden de llegada.
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Explosión en Perito Moreno: confirmaron tres muertes y hay pacientes con graves quemaduras
El Mediador11 de mayo de 2026
El Ministerio de Salud difundió el parte oficial sobre las personas afectadas por la tragedia ocurrida el domingo en un complejo habitacional. El Gobierno Provincial activó un operativo especial y continúa la investigación para determinar las causas del hecho.
La Ministra Ross supervisó en Caleta la situación de los heridos
El Mediador11 de mayo de 2026
La funcionaria también detalló que una de las pacientes de mayor edad se encuentra en terapia pediátrica exclusivamente para un control preventivo y del dolor. Al ser consultada sobre el riesgo de vida de los niños, Ross fue categórica al afirmar que "por ahora sí, están fuera de peligro vital" , destacando que las curaciones y la toilette quirúrgica se realizaron con éxito en el sistema público santacruceño.
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El diputado nacional cuestionó al ministro de Trabajo saliente y aseguró que tanto la Ley 90/10 como la creación de la SAU fueron "decisiones erradas". Además, se refirió al fortalecimiento de los pasos fronterizos, se mostró crítico del gobierno provincial y de la intendencia de Río Gallegos y defendió la gestión del PAMI.
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