Tras gestión del intendente, CityBus amplió recorridos de las líneas C, D y E en Río Gallegos

Los cambios comenzaron a regir este lunes y buscan mejorar la conectividad en distintos barrios de la ciudad. Desde el Municipio destacaron que la medida responde a pedidos vecinales y representa una nueva inversión en el sistema de transporte urbano.
 
 
 
 
11 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Desde este lunes entraron en vigencia las modificaciones en los recorridos de las líneas C, D y E del transporte urbano de pasajeros en Río Gallegos, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la conectividad en distintos sectores de la ciudad.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad y responde a pedidos realizados por juntas vecinales y organizaciones barriales vinculados al acceso al servicio, la reducción de tiempos de espera y la necesidad de llegar a nuevas zonas urbanizadas.

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Según se informó, las modificaciones incorporan 5,75 kilómetros diarios al sistema de transporte urbano, lo que representa 142,75 kilómetros mensuales adicionales de cobertura.

La secretaria de Gobierno, Sara Delgado, señaló que la decisión forma parte de una política impulsada por el intendente Pablo Grasso para continuar fortaleciendo el transporte público, pese al contexto de quita de subsidios nacionales y provinciales.

“Estas mejoras implican un mayor aporte por parte de la Municipalidad porque esos kilómetros que se amplían significan cambios en el contrato con CityBus”, expresó la funcionaria.

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Entre los principales cambios, la Línea C comenzó a ingresar al Barrio Procrear, mejorando la conexión con el centro y sumando una nueva alternativa para vecinos que hasta ahora dependían únicamente de las líneas A y F.

En tanto, la Línea D extendió su recorrido hasta Avenida San Martín, facilitando el acceso a la zona céntrica y a organismos públicos sin necesidad de realizar trasbordos.

Por su parte, la Línea E amplió su cobertura en Chimen Aike y 22 de Septiembre, además de incorporar desde este lunes el ingreso al Barrio Santa Cruz, uno de los reclamos históricos de vecinos del sector.

Los nuevos recorridos y horarios ya se encuentran actualizados en la aplicación oficial de CityBus.

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