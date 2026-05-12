Mercedes Neil: “La intención es organizar la actividad y evitar futuros problemas”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Mercedes Neil, Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Río Gallegos, se refirió al proyecto para regular los alquileres temporarios.

“Es una modalidad que se trabaja en todas las localidades del país, nos parece importante regularizar a los alojamientos temporarios”, expresó.

La funcionaria destacó que la ciudad es “un destino emergente” y “es el momento para organizar la actividad turística”.

En ese sentido, explicó que la iniciativa busca “darle seguridad” a los visitantes. “La idea no es ir contra los alojamientos temporarios sino incluirlos en la oferta turística y, de esta manera, continuar con el desarrollo de nuestra ciudad”, afirmó.

Neil explicó que los alquileres que formen parte del registro “van a tener respaldo del municipio” y serán incorporados al listado oficial que se ofrecerá a los turistas. Esto brindará respaldo a los propietarios “frente a cualquier inconveniente que suceda”.

Consultada sobre la posibilidad de que los alquileres aparezcan en las plataformas más conocidas, indicó que “van a aparecer siempre que estén presentes con el número de registro municipal”.

Actualmente, se espera que el proyecto continúe el curso administrativo del Concejo Deliberante.

Por otro lado, Neil adelantó las actividades que se realizarán en el marco de “La Noche de los Museos” el sábado 16 de mayo.

“Invitamos a todos los vecinos a que se sumen. El punto de entrega de cupones, donde van a estar centralizados los colectivos, los traslados, va a ser la Plaza San Martín”, indicó.

Entre las novedades de esta edición, se destaca la incorporación del Museo de Minky dedicado al automovilismo (Entre Ríos y Urquiza).

También se suma el Museo Facón Grande de Jaramillo y la experiencia denominada “Pisá Malvinas” mediante lentes de realidad virtual.

Habrá tres colectivos a disposición y las visitas serán por orden de llegada.

Las actividades se desarrollarán entre las 18:00 y las 00:00 en la Plaza San Martín de Río Gallegos.