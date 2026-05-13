Jonathan Becker: “A través de las pasiones se desarrollan aprendizajes valiosos”

La Secretaría de Estado de Cultura lanzó la convocatoria para la muestra colectiva “Pasión y Gloria” que se inaugurará el 23 de junio en el Centro Cultural Santa Cruz. Podrán sumarse instituciones educativas, artistas y coleccionistas con producciones inspiradas en el Mundial 2026.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Jonathan Becker, director de Artes Visuales, destacó que “a través de las pasiones se pueden desarrollar aprendizajes sumamente valiosos”.

El proyecto está enfocado en el sistema educativo para que escuelas del ámbito público y privado así como talleres de artes puedan exponer obras con temática del Mundial.

“Me pareció sumamente importante poder generar este espacio para que las escuelas presenten obras en diferentes ramas de las artes como pintura, escultura, intervenciones, objetos como para generar una muestra”, indicó Becker.

La convocatoria también apunta a coleccionistas que tengan objetos que quieran mostrar a la comunidad.

“Creemos que a través de las pasiones se pueden desarrollar aprendizajes sumamente valiosos en la vida de cada alumno, generando así también una alfabetización visual para que el alumno pueda tener diferentes herramientas para decodificar el arte”, expresó.

Toda la comunidad está invitada a participar. “Es importante poder generar el espacio para la expresión y es abierta a todo público. Inclusive no solamente para docentes que sean específicamente del área de artes visuales o plásticas sino para cualquier docente que quiera abordar esta temática y la pueda desarrollar en el aula con un grupo de alumnos o un alumno individual y que quiera acercar su obra para ser expuesta”, explicó.

La muestra contará además con “colecciones muy valiosas y destacadas” como una camiseta de Diego Armando Maradona, botines y réplicas de la Copa del Mundo y la Copa América.

La recepción de obras estará abierta hasta el 16 de junio y la de colecciones hasta el 29 de mayo.

Los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Artes Visuales (Ramón y Cajal 51, Río Gallegos), de 8 a 18 horas. Para más información, comunicarse a través del 02966-421910 o vía [email protected].

La muestra permanecerá abierta hasta finalizado el Mundial y se extenderá hasta el 31 de julio. “Es un mes completo para que colegios, familias y el que se quiera acercar pueda apreciar las obras”, finalizó Becker.