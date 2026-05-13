Intendente Treppo habló tras la tragedia en Perito Moreno

El intendente de Perito Moreno habló con Tiempo FM 97.5 y aseguró que se viven “momentos muy duros”. Agradeció a vecinos, empresas y autoridades. “El pueblo tiene esa sensación de que trabajando juntos podemos estar entre todos cuidándonos”, expresó. Hoy se conocerían detalles sobre la causa del incendio. El complejo habitacional será demolido ya que quedó inhabitable.
13 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, dijo que la comunidad vive “momentos muy duros” y destacó el trabajo conjunto para asistir a las familias afectadas por la explosión.

“No son momentos fáciles, conllevan mucha responsabilidad por parte de todo un equipo que está trabajando desde el minuto que comenzó esta tragedia. Tengo que destacar el trabajo que vienen realizando las Fuerzas de Seguridad, los servicios de Salud porque no es solamente en el momento sino que hoy por hoy sigue la contención. En ese sentido, uno se siente muy acompañado”, expresó.

Y agregó: “El pueblo tiene esa sensación de que trabajando juntos podemos estar entre todos cuidándonos”.

Treppo remarcó que “hay un montón de cosas que mejorar” y hay que pensar en “distintas estrategias para el futuro, para que también esto sea un aprendizaje”. 

Consultado sobre el origen del incendio, informó que la Superintendencia de Bomberos junto con el Ministerio de Seguridad terminaron las pericias pero al estar judicializadas no es posible dar detalles de las mismas. 

“Cuando esto sea finalizado, creo que en el día de hoy, seguramente Bomberos va a dar un parte para todos para que quede bien claro qué fue lo que sucedió, que descarten todo tipo de hipótesis que no coinciden con lo que realmente sucedió. Sería muy irrespetuoso de mi parte dar algo que yo no tengo en mi poder y que seguramente la Superintendencia lo va a hacer con el correr de las horas”, indicó. 

El intendente se refirió al complejo habitacional donde ocurrió el siniestro y explicó que la ciudad creció aceleradamente y “estos departamentos eran parte de ese crecimiento”.

“Si bien nosotros como Estado estuvimos realizando hace poco la inauguración de la red de gas para todo ese sector que eran los últimos de esa nueva porción emergente de la ciudad, todavía no habían sido conectados individualmente, domiciliariamente, porque una vez que el servicio de gas está en la zona, después cada propietario es quien tiene que conectarse individualmente. El edificio no estaba conectado aún”, señaló.

Según informó, corresponde la demolición del complejo porque “quedó inhabitable y con riesgo de generar daños a terceros y a propiedades lindantes”. “Verdaderamente, la estructura quedó sin poder ser salvable en nada”, explicó. 

Por otro lado, indicó que la localidad se encuentra en proceso de implementación del Código de Ordenamiento Urbano.

“Estamos trabajando en ir regularizando, estamos hace dos años en la gestión y estamos subsanando todas esas falencias. Venimos a hacer una tarea de modernización del Estado justamente para las habilitaciones comerciales, para las habilitaciones tendientes a hacer un relevamiento de toda la población, estamos trabajando en eso”, expresó.

Por último, agradeció a las autoridades por la asistencia y a las empresa que están aportando para que las tareas se desarrollen “sin obstrucciones, con rigor y efectividad”.

En ese sentido, destacó la solidaridad de los vecinos, las empresas y las Fuerzas.

“Creo que entre todo lo que nos toca tristemente vivir, sentirse acompañados por todos es un aliciente”, concluyó.

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