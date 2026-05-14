El Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia sesionó con el eje puesto en la salud mental y la contención

La Casa de la Juventud fue sede de una nueva sesión del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia (COMUNA), encuentro que reunió a autoridades municipales, representantes de organizaciones sociales, equipos técnicos y referentes comunitarios para abordar distintas problemáticas vinculadas a adolescentes y jóvenes de la ciudad.

Participaron la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub; el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Jorge Godoy; funcionarios municipales y miembros de distintas instituciones vinculadas al trabajo territorial.



Previo al inicio de la sesión, los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones de la Casa de la Juventud para interiorizarse sobre las actividades y talleres que se desarrollan en el espacio.



Uno de los principales ejes del encuentro fue la salud mental y la necesidad de fortalecer estrategias de acompañamiento y contención para jóvenes, especialmente en relación con la prevención del suicidio.

En ese marco, la directora de Coordinación de Desarrollo Comunitario, Andrea Barría, advirtió sobre el crecimiento de esta problemática y remarcó la importancia de trabajar de manera articulada.



Asimismo, destacó el trabajo que se realiza desde la Casa de la Juventud como espacio de referencia y contención. “Nos comentaron que trabajan de domingo a domingo con distintos talleres, lo que permite generar oportunidades y acompañamiento para los chicos”, señaló.



Durante la sesión también se puso en valor la participación activa de jóvenes y organizaciones comunitarias, que acercan propuestas e inquietudes para ser trabajadas dentro del Consejo.



Barría indicó que el objetivo es seguir fortaleciendo el vínculo con el territorio y ampliar el alcance de las políticas públicas destinadas a niñez y adolescencia. “Cada vez se suman más jóvenes; ellos traen sus inquietudes y sobre eso trabajamos para acompañarlos”, afirmó.



Además, sostuvo que una de las metas es continuar recorriendo distintos espacios comunitarios y asociaciones para acercar las herramientas municipales a más vecinos y vecinas.



Finalmente, convocó a la comunidad a involucrarse en el acompañamiento de adolescentes y jóvenes. “Invitamos a todos a sumarse, porque con un granito de arena podemos aportar mucho, no solo como funcionarios, sino también como familias y parte de la sociedad”, concluyó.