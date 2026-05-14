Guillermo Polke pidió que el proyecto sea “consensuado y profundamente debatido”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Guillermo Polke, titular de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), se refirió al proyecto impulsado por el gobierno provincial para autorizar operaciones de crédito público por hasta U$S 600 millones y consideró que debe ser “debatido y consensuado” con intendentes y otros actores políticos.

“Atento a que esas obras públicas se realizarían en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz, es importante convocar y poner en conocimiento a los intendentes de estas localidades. Cuantos más seamos los convocados mejor, no solamente del sector empresario, no solamente un debate legislativo sino también hacer parte a los responsables de las comunidades para que se sepa qué obras se pretenden hacer en cada localidad”, expresó.

Por otro lado, señaló que la Federación apoyará la iniciativa siempre y cuando se trate de “obras de infraestructura para el cambio de la matriz económica, obras que generen riqueza”.

“Si vos me decís voy a endeudarme para hacer cordón cuneta o una cloaca, eso no implica que el Estado Provincial se tenga que endeudar en dólares y ponga en garantía regalías para hacer esa obra en particular. Esa obra se debe realizar porque es necesaria, pero con otros mecanismos, no un endeudamiento internacional”, indicó.

Y afirmó: “Nosotros no decimos que está mal o está bien, lo que sí planteamos es para qué se pretende utilizar ese dinero”.

A modo de ejemplo, mencionó que se podrían interconectar localidades que hoy están generando energía a través de gasoil “y es carísimo”.

“Si logramos que ese dinero se utilice para un interconectado o para sumar al interconectado y tal vez se ve beneficiado, por ejemplo, Chaltén, bienvenido sea; porque es una obra de infraestructura que va a generar riqueza, que va a generar mayor actividad turística, que va a bajar los costos de la energía, entonces eso sí lo podemos discutir y no sería visto de mala manera”, aseguró.

Polke remarcó que el análisis del proyecto debe centrarse en el impacto que tendrá sobre el futuro económico de la provincia y de los municipios.

“Hoy la realidad es que toda actividad económica en Santa Cruz la está pasando mal. El comercio, el sector de la construcción, turismo, gastronomía, hotelería; no hay sector en la economía santacruceña y principalmente pyme que la esté pasando bien”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que utilizar un endeudamiento en dólares para obras menores no resolvería los problemas estructurales de la provincia.

Por otra parte, el dirigente sostuvo que la provincia debe “buscar mecanismos para no ser dependiente exclusivamente de la actividad petrolera que viene en caída libre y de la coparticipación nacional que también viene en caída libre”.

Por eso, insistió en que el acompañamiento de la Federación Económica estará sujeto a que los fondos se orienten a proyectos que transformen la matriz productiva.

“Si vos me decís vamos a hacer un aeropuerto como el que se hizo en El Calafate, que transformó la realidad de la región, ahí creo que hay que apoyar la medida porque son obras que generaron un cambio de matriz”, señaló.

Por último, a pesar de reconocer la crítica situación que atraviesa la clase trabajadora, Polke planteó que “nadie puede pretender que alguien se endeude para pagar salarios”.

“Yo jamás aconsejaría a un asociado de nuestra organización hipotecar su futuro para dar un aumento que a los seis meses tenés que volver a discutir en paritaria”, manifestó.

El dirigente remarcó que la discusión debe darse “por fuera de las cuestiones salariales y de la inmediatez” y pidió que el proyecto sea “consensuado y profundamente debatido” y “sin apuros”, ya que se trata de una decisión que excede a la actual gestión provincial.

“Esto no es un endeudamiento que pretende hacer un gobierno, esto es algo que va a trascender en el futuro. Otras generaciones lo van a disfrutar, pero también otras generaciones lo van a pagar”, afirmó.