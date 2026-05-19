La Municipalidad de Río Gallegos implementa el programa “Pisar Malvinas”, una propuesta educativa y tecnológica sobre soberanía

La Secretaria de Turismo de Río Gallegos comenzó a implementar el programa educativo y tecnológico “Pisar Malvinas”, una innovadora experiencia inmersiva que propone acercar a la comunidad al territorio de las Islas Malvinas mediante el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y la memoria histórica.
19 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

La presentación de la propuesta se realizó en el marco de la Noche de los Museos, donde vecinos y vecinas pudieron vivir por primera vez esta experiencia interactiva, pensada especialmente para espacios museográficos. El programa quedará disponible en la ciudad a través de la Secretaría de Turismo de Río Gallegos, reforzando el circuito cultural y educativo local.

“Pisar Malvinas” ofrece un recorrido virtual por los paisajes de las Islas Malvinas, combinando información histórica, geográfica y arqueológica. A través del uso de cascos de realidad virtual, los participantes pueden teletransportarse por distintos escenarios del archipiélago, construidos a partir de mapas de altura y datos topográficos reales, lo que permite una representación fiel del territorio. Durante la experiencia, se narran distintos momentos claves de la historia de Malvinas y se destacan hitos vinculados a la soberanía argentina.
El creador del proyecto, Federico Ledesma, integrante de El Seibo Studio, explicó que se trata de un proyecto educativo itinerante que recorre distintas ciudades del país: “La idea es traer el territorio malvinero a ciudades que tienen un fuerte sentimiento de pertenencia, como Río Gallegos, y permitir que las pe

rsonas puedan vivir la experiencia de estar paradas en Malvinas, aunque sea desde la virtualidad”.
Ledesma detalló que el proyecto no se limita únicamente a la realidad virtual, sino que incluye el desarrollo de contenidos educativos digitales, como videojuegos, experiencias de realidad aumentada, pantallas interactivas y propuestas inmersivas, todas atravesadas por la temática de la soberanía nacional.

“La tecnología genera un enganche inmediato, pero el verdadero valor agregado está en el contenido. Todo lo que tiene que ver con Malvinas despierta un gran interés, especialmente en las nuevas generaciones”, señaló.

El origen del programa se remonta al ámbito académico, ya que la experiencia nació como una tesis de grado en la Universidad Nacional de San Martín, dentro de la Tecnicatura en Animación 3D y Efectos Visuales. A partir de 2021, el proyecto continuó desarrollándose con un equipo interdisciplinario de docentes, estudiantes y desarrolladores, permitiendo la actualización permanente de los contenidos y la creación de nuevos niveles.

Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra ampliando el programa hacia otras áreas estratégicas, incorporando contenidos sobre la Antártida y el Atlántico Sur, con el objetivo de profundizar una mirada integral sobre el territorio y los espacios de soberanía argentina.

Finalmente, desde el proyecto agradecieron al Municipio de Río Gallegos y a la Secretaría de Turismo por el acompañamiento y la invitación a participar de la Noche de los Museos, destacando la importancia de sumar propuestas tecnológicas e innovadoras a los espacios culturales, que contribuyan a fortalecer la memoria colectiva y el proceso de malvinización desde una perspectiva educativa y participativa.

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