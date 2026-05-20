Karina Franciscovic: “No había ninguna denuncia contra el agresor”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Karina Franciscovic, decana de la UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), explicó cómo actuó la institución tras el violento episodio ocurrido en el campus universitario y aclaró que no hubo ninguna denuncia previa al hecho.

Según indicó, luego de recibir un llamado del área de Bienestar, se acercó al sector y se encontró con la persona agredida que “estaba sangrando”. “En el medio se había llamado a la policía, a UDEM y al hospital. Lo primero desde la universidad fue dar atención a esta persona, de hecho un docente es quien lo introduce al campus porque estaba en el estacionamiento”, indicó.

“Por el otro lado, se hizo la denuncia en la policía y empezaron a hacer las investigaciones pertinentes. Nos pidieron grabaciones, estuvimos hasta altas horas de la noche con la policía verificando todo lo que tuviese que verificar en el predio. Por una cuestión preventiva y de cuidado, y dado que había una cuestión de mucha sensibilidad en la comunidad universitaria, el día de hoy permanecimos cerrados”, explicó.

El agresor fue identificado como Pablo B y es personal no docente de la Unidad Académica.

Franciscovic informó que “ingresó por contrato hace más de 15 años y hace 5 o 6 años concursó un cargo no docente y está en el área de mantenimiento”.

“Cuando la persona concursa se piden los antecedentes penales y no tenía en ese momento. No es que ingresó a planta de la universidad sin ningún tipo de evaluación porque sí”, señaló.

A su vez, recordó que “hace muchos años hubo un programa en la universidad de reinserción” y es probable que en ese contexto haya tenido su primera contratación.

Por otro lado, la decana aseguró que al momento del hecho no hay ninguna denuncia radicada en la universidad contra Pablo B.

“No hay una denuncia. Lo que estoy verificando con las diferentes áreas es si hubo algún tipo de presentación o algo, pero una denuncia como tal, no hay”, expresó.

Franciscovic explicó que para que se proceda a activar un protocolo “tiene que existir una presentación formal”.

“Siempre, ante cualquier planteo, se pide una formalización para poder dar intervención porque se tiene que iniciar un procedimiento administrativo. Se tiene que iniciar una investigación, se tiene que tomar decisiones o intervenciones que tienen que ver preventivas. Entonces, es muy complejo y para el resguardo de todos los intervinientes, para que se abra un sumario, se tiene que abrir en relación a una presentación”, manifestó.

Consultada por los pasos a seguir, indicó que “dado que son dos personas de la comunidad universitaria, uno es estudiante y el otro no docente, se iniciará el procedimiento debido que tiene que ver con la apertura de un expediente y el tratamiento del tema para ver qué corresponde hacer”.

“Obviamente que eso será con instrucción legal y como corresponda”, afirmó.

Entre hoy y mañana la universidad volverá a abrir sus puertas. “Vamos a trabajar en algunas cuestiones de dispositivos porque la comunidad universitaria quedó muy consternada con esta situación”, finalizó.