Roy Staning: “No hay paritaria y tenemos una empresa vaciada”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Roy Staning, Secretario General de la Junta Interna de ATE Punta Loyola, cuestionó la falta de apertura de paritarias y aseguró que la situación en YCRT es de “deterioro progresivo”.

“Los salarios están por el piso, están todos los compañeros lejos de la canasta básica alimentaria y que no se abran las paritarias es terrible”, afirmó.

Y agregó: “En YCRT estamos en la misma situación, no tenemos paritaria, estamos cobrando muy poco en relación a lo que es la canasta y tenemos una empresa vaciada, es tremenda la situación”.

Staning dijo que “en la empresa, el deterioro es progresivo”. “Hoy ya no tenemos ni siquiera la indumentaria para hacer nuestras labores, no hay herramientas, no tenemos insumos, la empresa está paralizada. En Punta Loyola hace 6 meses prácticamente que no recibimos una gota de carbón, no tenemos las locomotoras, está todo paralizado”, advirtió.

Consultado por las locomotoras, el dirigente explicó que “así como viene pasando en toda la empresa en general, después de sobreexigirla se rompió y no hay repuesto”.

“Es lo que está pasando en todos los sectores del yacimiento, tanto en Río Turbio como en Punta Loyola; si no se invierte, si no se pone la plata para insumos, para herramientas, para la maquinaria, esto va a ser cada día peor y va a ir creciendo el deterioro de todo el complejo”, manifestó.

Por otro lado, Staning se mostró en contra del proyecto que impulsa el gobierno provincial para tomar deuda en dólares.

“Va a ser un problema. Hoy se podrían pagar algunos salarios y demás, evidentemente, pero dentro de 3, 4, 5 meses estaríamos en la misma situación. Y endeudarse en dólares, siendo que nosotros generamos pesos y no dólares, sería una situación calamitosa. Bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo cuando acá vemos, por ejemplo, que las empresas mineras siguen llevándose fortunas”, expresó.

En esa línea, instó a “buscar los recursos por otro lado”.

“Se podría cobrar una retención o algún impuesto sobre esas grandes empresas y no endeudar al pueblo con una nueva deuda. Los recursos están en la minería, en el petróleo, en todas estas grandes empresas extractivas que, de hecho, están teniendo ganancias importantes por la suba del precio del oro y de la plata”, remarcó.

Por último, Staning recordó que todos los gremios de distintas localidades “están saliendo a la ruta” porque “la situación económica a nivel provincial y nacional ya es insostenible”.

En esa línea, reclamó a ATE que elabore “un plan de lucha que implique asambleas para que se sumen muchos más compañero”..

“Hace prácticamente dos años que no hay asambleas en ATE, hoy creo que sería importante realizar asambleas generales para incrementar el plan de lucha y que los compañeros se puedan sentir parte y que si hoy somos cientos o miles podamos ser muchos más”, concluyó.