Eloy Tuliz: “El trabajo con las juntas vecinales es muy bueno”

El gobierno de Santa Cruz instaló una nueva torre de vigilancia en el Barrio Bicentenario II de Río Gallegos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la prevención del delito. La estructura está ubicada en el espacio verde de las calles 62 y 11 y cuenta con cámaras de seguridad y monitoreo las 24 horas.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Eloy Tuliz, secretario de Seguridad Ciudadana, destacó el trabajo articulado con las juntas vecinales.

“En el mes de enero ya la habíamos colocado en esas instalaciones, después la fuimos moviendo por diferentes barrios. Hace poquito la pusimos en el barrio El Faro, la dejamos algunas semanas y nuevamente la tenemos en el Bicentenario. Seguramente a posteriori la vamos a llevar a Chimen Aike, estuvimos hablando con la gente de Servicios Públicos para que nos pueda brindar una conexión segura y después muy probablemente irá al Favaloro”, detalló.

El funcionario destacó que “el trabajo es muy bueno, muy articulado y muy dinámico” y responde a las conversaciones que vienen manteniendo con las juntas vecinales.

“Ellas nos envían solicitudes de mayor presencia en el barrio y nosotros lo que hacemos es articular la presencia policial con rondas y con la torre. Poder llevarla una semana, después ir rotando a otro barrio e ir haciendo así el circuito”, explicó.

Tuliz informó que el pasado sábado se realizó una reunión con diversos entes y vecinos del barrio Patagonia “y cada una de las instituciones pudo brindar respuestas”.

“Nosotros comunicamos cómo se está trabajando en la ciudad en general y en el barrio en particular. En esta oportunidad, acudieron entre 60 y 70 vecinos. Ya en 2024 habíamos realizado una reunión así grande y la verdad que muy gustoso porque los vecinos reconocían que, en su momento, lo que les habíamos planteado del funcionamiento del 911, la importancia de denunciar, la mayor presencia que nos solicitaron, se veía plasmado en la realidad. Este es el dinamismo que nosotros le queremos poner”, manifestó.

La torre de vigilancia cuenta con cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas por el comando de patrulla.

“Nos ayuda mucho la presencia de las cámaras para que se pueda mostrar la presencia y los vecinos también se sientan acompañados”, destacó Tuliz.

Asimismo, recordó la importancia de comunicarse con el 911 ante cualquier inconveniente.

“Es mejor llamar y que no sea nada a no llamar y que después sea una situación”, señaló.