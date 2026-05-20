Ana Maria Urricelqui: “Es un sueño muy esperado”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo Fm 97.5, Ana María Urricelqui, presidenta de la Comisión de Fomento de Jaramillo y Fitz Roy, celebró la reactivación del ramal ferroviario y aseguro que “es un sueño muy esperado”.

“Es una iniciativa del gobernador Claudio Vidal pensada desde un plano federal y ha puesto en valor nuestra memoria, nuestra historia, la cultura de nuestros pueblos”, expresó.

Además, destacó que “poder lograrlo en tiempos económicos tan complicados no deja de ser una gran satisfacción”.

“Nuestros pueblos han nacido a las vías del ferrocarril, toda la comunicación, la educación, el transporte, todo se anida a través de ferrocarril. Entonces es una punta de lanza, algún día tenía que empezar y tenía que darse, hoy es el momento, las cosas se están dando con mucho esfuerzo económico y sabiendo que, de a poco, tenemos que ir progresando”, señaló.

Según indicó, se trabajará en un tramo de 21 kilómetros uniendo las estaciones de Jaramillo y Fitz Roy y la intención es extenderlo a Pico Truncado, Kayke y Las Heras.

Por otro lado, Urricelqui informó que continúa el proyecto de la cancha de césped sintético para el pueblo de Fitz Roy, “algo muy esperado por las familias”.

“Después tenemos la reparación del techo en el Gimnasio El Tehuelche de Jaramillo y reparación y refacciones en el cementerio de la localidad, que tiene muchos años. El otro convenio es ir refaccionando el mantenimiento y las reparaciones que hay que hacer en patrimonios culturales”, detalló.

Por último, Urricelqui se refirió al proyecto que impulsa el gobierno provincial para tomar deuda en dólares y consideró que “la situación es insostenible y hay que buscar soluciones”.

“El gobierno nacional ha venido por las provincias, ha venido por los enfermos, por los discapacitados, por las universidades, por todo. Nos ha arrebatado gran parte de las coparticipaciones y eso influye en las provincias y municipios”, remarcó.

“¿Qué otra alternativa tenemos? ¿Están las alternativas en pesos? La situación es crítica, el país está en una situación tambaleante, yo creo que el gobernador lucha por salir adelante y por infraestructura en los pueblos. Acá tenemos pueblos con serios problemas de agua, de gas, de energía, es importante el salario, la gente está viviendo mal, cada vez hay más necesidades”, planteó.

En ese sentido, señaló que al no haber obra pública, no hay trabajo. “Se ha causado mucho daño y creo que el gobernador tiene que buscar una salida. No es cuestión de ser negativo por la negatividad, ni de la oposición por la oposición misma. Yo creo que todo es conversable y hay una necesidad de traer fondos frescos a la Provincia”, concluyó.