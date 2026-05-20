Legisladores patagónicos rechazan cambios en el régimen de zona fría

Los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José Glinski (Chubut), Andrea Fretes (Tierra del Fuego), Moira Lanesan, Ana María Ianni y Juan Carlos Molina (Santa Cruz), Adriana Serquis y Marcelo Mango (Río Negro), y Pablo Todero (Neuquén), unificaron su mensaje bajo una misma consigna: “Para los patagónicos, lo que es de la Patagonia”, rechazando cualquier modificación de la zona fría.

En el video, los legisladores advierten que “el gobierno nacional quiere cambiar la forma en la que impacta la zona fría en la factura de nuestro consumo de gas y electricidad”, y cuestionan el avance de medidas que, aseguran, profundizan las desigualdades entre el centro y el sur del país.

El gobierno nacional impulsa un proyecto que se tratará este miércoles en el Congreso de la Nación: una reforma energética que modifica el impacto en la zona fría, focalizando el subsidios solo en algunos usuarios. Con ello recortarían el beneficio del 50 % en la tarifa de gas a millones de usuarios en todo el país, limitando la ayuda exclusivamente a hogares vulnerables y regiones históricas, pero también estableciendo en el territorio topes de consumo.

“Hace más de 100 años que nuestras provincias le dan energía al país para su crecimiento. A cambio, este gobierno insiste en restringir nuestros derechos adquiridos. No estamos dispuestos a seguir siendo solo zona de sacrificio”, expresan.

Asimismo, remarcan que “con el discurso del equilibrio fiscal y que ‘hay que pagar las cosas lo que valen’, desde 2023 se dolarizaron las tarifas y se avanzó en una quita brutal de subsidios que impactan en la economía de nuestras ciudades”.

Plantean que el nuevo esquema que busca implementar el gobierno implicaría que “miles de nuestros vecinos van a pagar la tarifa plena y quienes puedan aplicar al subsidio van a contar con un tope mensual”, situación que consideran incompatible con la realidad climática de la región.

“La zona fría existe porque vivir en la Patagonia cuesta más. Defenderla es defender el derecho a habitar la Patagonia. Cuidar la soberanía y el territorio que otros se quieren adueñar”, sostienen en otro de los tramos del mensaje.

Los legisladores también enfatizan que las condiciones de vida en el sur requieren políticas diferenciadas. “Solo un patagónico entiende que con un tope de consumo no hay invierno que se soporte. Y nuestros inviernos son muy largos”, afirman.

En ese sentido, remarcan que “en la Patagonia la calefacción no es un lujo. Es una necesidad básica. Es parte de la vida cotidiana. Nadie puede pasar un invierno en el sur pensando si enciende o no la calefacción”.

Finalmente, reivindican el sentido histórico y social del régimen de zona fría: “La zona fría no es un privilegio. Es un derecho ganado gracias al esfuerzo que hicieron nuestros pioneros, migrantes, nuestros padres y madres por llegar a una tierra en la que construimos ciudades, fábricas y trabajo. En la que desarrollamos cultura e identidad”.

El video concluye con una definición que sintetiza el posicionamiento común de todos los representantes patagónicos: “Para los patagónicos, lo que es de la Patagonia”.