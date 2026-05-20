Banco Santa Cruz lanzó su onboarding digital para empresas y transforma la vinculación bancaria

Esta nueva herramienta marca un paso clave en la transformación digital de la entidad, ofreciendo a las empresas una alternativa moderna, simple y segura para iniciar su relación con el banco desde cualquier lugar.
 
 
20 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

Banco Santa Cruz presentó su nueva solución de onboarding digital para empresas y personas con actividad comercial, una propuesta innovadora diseñada para simplificar y agilizar el proceso de vinculación bancaria, eliminando barreras geográficas, reduciendo tiempos y minimizando la necesidad de gestiones presenciales.

La plataforma permite gestionar de manera integral la apertura de cuentas, incluyendo el envío de documentación, validaciones y firma electrónica, todo dentro de un recorrido simple y guiado que acompaña al cliente en cada etapa del proceso.

Esta solución digital redefine la forma en que las empresas se vinculan con el banco, facilitando un proceso que reduce traslados, tiempos de espera y fricciones operativas.

Desde la nueva plataforma, las empresas pueden:

• Solicitar la apertura de su cuenta corriente comercial de manera ágil.

• Cargar documentación de forma digital mediante un único canal.

• Firmar electrónicamente desde cualquier lugar.

• Retomar o finalizar el trámite en cualquier momento dentro de un plazo determinado.

 

Beneficios principales para las empresas 

La nueva solución ofrece una experiencia centrada en el cliente, con foco en la autonomía, la eficiencia y la accesibilidad. Es así que las empresas pueden gestionar su solicitud de manera independiente y sin demoras; mediante un proceso guiado con carga digital y firma electrónica, disponible 24/7, adaptándose a las necesidades del cliente.

 

Además, una vez realizada la apertura de cuenta, las empresas acceden de manera inmediata a un amplio abanico de soluciones financieras clave para su operatoria diaria, entre ellas: opciones de financiamiento para crecer; operaciones ágiles con eCheqs; tarjetas comerciales, seguros, inversiones diseñadas a medida, servicios de pago de haberes, recaudación y comercio exterior, entre otros.

Los interesados pueden acceder al onboarding para empresas desde la web de la entidad: https://www.bancosantacruz.com/empresas/cuentas/hacete-cliente

 

Con esta iniciativa, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo productivo, acompañando a las empresas con soluciones que simplifican su gestión y potencian su crecimiento.

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