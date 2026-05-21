Viviana Carabajal: “Los jubilados están pasando momentos muy difíciles”

La vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social dijo que “el 80% de los jubilados están bajo la línea de la pobreza” y, en el caso de los municipales, rozan la indigencia. Aseguró que el sector que representa está "agobiado". Cuestionó la media sanción al proyecto de quita de subsidios al gas y rechazó el endeudamiento en dólares que impulsa el gobierno provincial.
21 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Viviana Carabajal, vocal por los Pasivos en la Caja de Previsión Social, aseguró que los jubilados “están pasando momentos muy difíciles”.

En esa línea, cuestionó la media sanción en Diputados al proyecto de ley que recorta el alcance del régimen de subsidios por Zona Fría.

“Es cierto que nosotros no podemos decir que nos van a quitar los subsidios de lleno, pero el cálculo va a ser diferente y eso va a impactar sin lugar a dudas en las boletas”, advirtió. 

Carabajal aseguró que la situación “es lamentable”. “Día a día, nos hacen más difícil la vida. Cuando viene el jubilado con diversos temas, entre ellos los servicios que no puede pagar, el Banco Santa Cruz que le descuenta todo el sueldo, los bajos sueldos, yo los veo cada vez más agobiados”, afirmó.

Y agregó: “El sector que yo represento está pasando momentos muy difíciles y te ponen una piedra más para que te vayas hundiendo de a poquito. No es justo, a esta edad tenemos que disfrutar de la vida porque nosotros ya cumplimos con el Estado, ya trabajamos, ya levantamos esta provincia y por qué no el país con nuestro trabajo. Es lamentable, es perder derechos que se supieron conseguir”. 

La vocal precisó que “el 80% de los jubilados están bajo la línea de la pobreza” y, en el caso de los municipales, rozan la indigencia. 

Consultada por el proyecto de endeudamiento en dólares, Carabajal consideró que “es una locura”.

“Yo no quiero que mis nietos paguen lo que hoy se va a pedir en moneda extranjera, dejando nuestros recursos naturales como garantía a los buitres mundiales. Esto lo digo como ciudadana, como mamá y como abuela de hijos y nietos santacruceños”, expresó. 

Además, dijo que Chubut es un ejemplo de cómo puede afectar a la provincia esta decisión.

“Siempre terminamos pagando los platos rotos los ciudadanos. En este caso, me atrevo a decir que ni siquiera yo, hablo de mis nietos que van a tener que pagar las malas decisiones de este gobierno”, remarcó

Por último, informó que mañana los jubilados cobrarán sus haberes . 

“Según la Ley 3.840/23, si el día 24 cae feriado tiene que cobrarse el último día anterior y, en este caso, el viernes 22 van a percibir los jubilados, pensionados y retirados de Santa Cruz todos los haberes y muchos de ellos con aumento”, indicó. 

La vocal detalló las subas: “El Municipio de Río Gallegos 10%, Piedrabuena el 5%, Calafate es un aumento que va sobre la escala, Puerto Deseado 3,5% y el adicional por título al 100%, Los Antiguos el 5%, San Julián un 10%. Y a todo eso se le suma, por recibo aparte, una liquidación complementaria en Los Antiguos, Puerto Deseado, San Julián y Gallegos”.

Los bancarios de Santa Cruz también cobrarán una cuota de un aumento que se adeudaba de noviembre de 2025.

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