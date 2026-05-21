Cortan el tránsito en el puente de Piedra Buena por tareas de mantenimiento sobre la Ruta 3

La Dirección Nacional de Vialidad anunció una interrupción total del tránsito sobre la Ruta Nacional N°3, en el tramo correspondiente al puente sobre el río Santa Cruz, en cercanías de Comandante Luis Piedra Buena. La medida responde a tareas de reparación y mantenimiento que se ejecutarán este jueves sobre la estructura vial.

El operativo se desarrollará entre las 14:00 y las 16:00 horas en el kilómetro 2374,03 de la RN3, donde personal especializado llevará adelante trabajos de hormigonado. Durante ese período no podrán circular vehículos de ningún tipo por el sector afectado.

Finalizadas las tareas previstas para la jornada, desde el organismo nacional informaron que el tránsito volverá a habilitarse de forma parcial. La circulación se mantendrá reducida a un solo carril, con paso alternado para ambos sentidos sobre el puente.

Ante esta situación, Vialidad Nacional recomendó a conductores y transportistas planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización colocada en la zona y atender las indicaciones del personal vial para evitar inconvenientes durante la circulación.