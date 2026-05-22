Luis Tagliapietra: “No queremos condenas porque sí, queremos saber la verdad”

Esta semana se reanudaron las audiencias del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia en la que murieron 44 tripulantes.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de una de las víctimas, dijo que el proceso “transita sin sorpresas” e insistió en que este juicio no permitirá conocer la verdad sobre lo ocurrido.

“Yo estaba totalmente descreído porque no vislumbraba que este juicio se vincule con lo que más nos interesa que es saber la verdad de lo que pasó y por ese camino va. Por supuesto, destaco algunas cuestiones porque los testigos me dan la razón. Van diciendo que pudo haber pasado esto, que pudo haber pasado lo otro, pero que con lo que se hizo hasta ahora y lo que no se hizo hasta ahora no se puede saber qué pasó”, expresó.

En esa línea, advirtió que “el problema jurídico es que si no se sabe bien qué pasó, es muy difícil establecer responsabilidades”.

“Por más que uno las intuya, las perciba o indirectamente se vean, jurídicamente hablando, hay una garantía constitucional que se llama in dubio pro reo, en latín, que dice que en caso de duda se debe beneficiar siempre al acusado, y así estamos”, señaló.

Tagliapietra informó que queda solo una semana de juicio, del 1° al 4 de junio en la que van a declarar otros testigos importantes vinculados al informe que hizo el Ministerio de Defensa.

“Son submarinistas veteranos, pero que ya sé lo que dijeron en su momento y que tiene que ver con hipótesis que manejaron. Ayer el capitán Bellino, que fue uno de los peritos también que intervino, dijo algo lapidante que es que si bien pudo ver el video con las imágenes del naufragio, la jueza Yáñez ni siquiera le dejó tomar notas como para fortalecer o no la pericia que oportunamente hizo. Estamos ante ese nivel de ridiculez”, apuntó.

El abogado aseguró que el caso se trató de una manera “más que desprolija” y apuntó al poder político.

“Yo, en un principio, pensé que a la Dra. Yáñez le había quedado grande la causa, una jueza relativamente nueva en un juzgado chico de Caleta Olivia, pero la quisimos ayudar, le marcamos el camino e hizo absolutamente todo lo contrario. Esto, a mi modo de ver, da cuenta de que hubo una orden, una bajada de línea para que no se avance en este sentido, que nos entreguen la cabeza de cuatro oficiales de la Armada”, expresó.

En esa línea, aseguró que “el hilo se corta por lo más delgado” y, tras haber compartido tiempo con abogados y familiares de víctimas de la AMIA y la tragedia de Once, ”hay algunas similitudes donde el poder político mete la cola”.

“Si esto fue un accidente, ¿qué sentido tiene todo lo que nos pasó después, el espionaje incluido?”, planteó.

Por último, Tagiapietra manifestó que seguirá luchando por saber la verdad.

“Nos cansan, nos ganan por cansancio. Muchos familiares están totalmente resignados. Yo no porque soy un maldito obsesivo y le hice una promesa a mi hijo. Cuando aquel 27 de noviembre de 2017 decidí ir a Caleta Olivia a ver el expediente porque ya se había puesto en evidencia todo lo que nos ocultaron y nos mintieron, yo le prometí íntimamente frente al mar encontrarlo y honrarlo con la verdad. Ya los pudimos encontrar, nos falta honrarlos con la verdad”, expresó.

“No queremos la cabeza de estos porque sí, que los condenen a dos o tres años porque sí. A nosotros no nos llena, nosotros queremos honrarlos con la verdad”, concluyó.

Las últimas audiencias del juicio se realizarán del 1° al 4 de junio. Luego habrá una ronda de alegatos cerca del 20 de junio y, finalmente, el tribunal pasará a sentencia.