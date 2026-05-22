"Estamos para acompañar": Pablo Grasso respaldó a los equipos de Niñez de la provincia y los municipios en el Consejo Provincial en Río Gallegos

El encuentro central, que reúne en la capital santacruceña a representantes de 17 localidades de la provincia, contó con la participación del ministro de Desarrollo Social de Santa Cruz, Sebastián Georgión; el secretario provincial del área, Luis Quiroga; y la secretaria municipal de Niñez, Julia Chalub, junto a magistrados y funcionarios del ámbito judicial.

Durante la sesión formal del plenario, las autoridades y los equipos técnicos avanzaron en la unificación de criterios territoriales y en el diseño de nuevos protocolos de intervención para la protección de las infancias en toda la región.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal brindó un fuerte respaldo político a los trabajadores del sector y destacó la complejidad de la tarea diaria. Grasso cuestionó a aquellos medios de comunicación que, mediante maniobras políticas, intentan desprestigiar la labor de contención que ejecutan los municipios. "Nosotros estamos para acompañar; sigan trabajando con la seriedad que le ponen todos los días", instó, al tiempo que consideró indispensable el rol de la Justicia para defender activamente a los niños y adolescentes.

El mandatario local confirmó que mantuvo una mesa de trabajo con el ministro Sebastián Georgión para coordinar esfuerzos específicos entre el Municipio y el Gobierno provincial. En ese sentido, detalló que el objetivo prioritario será el abordaje conjunto de la contención y el acompañamiento en salud mental, una de las problemáticas más sensibles que afectan actualmente a las juventudes tanto en Santa Cruz como en el resto de la Argentina.

Tomando como marco las nuevas instalaciones del área de Niñez local, Grasso definió al flamante edificio como la culminación de un modelo de gestión que prioriza las políticas públicas de fondo sobre el discurso vacío: “A veces la niñez se usa como plataforma política, pero lo que de verdad necesitamos son familias unidas y consolidadas para que la comunidad sea mucho mejor”, enfatizó.

El intendente adelantó la presentación, en los próximos días, de un tráiler móvil de barbería equipado con escenario, una iniciativa surgida de los propios jóvenes locales diseñada para generar inserción laboral inmediata. "Tenemos que escuchar la demanda de los pibes que necesitan mayores oportunidades", argumentó.

Finalmente, Grasso trazó un duro diagnóstico sobre el clima de época que atraviesa el país, contraponiendo la formación histórica de la comunidad en valores de crianza sin violencia frente a la coyuntura política actual.

El titular del Ejecutivo municipal criticó con dureza el discurso proveniente de las máximas autoridades de la Nación, advirtiendo que desde la primera magistratura se "insulta, agravia y separa a la sociedad en buenos y malos". Para cerrar, el intendente de la capital santacruceña remarcó que la verdadera urgencia estructural está en otra parte: “Lo malo no está en esas falsas divisiones, lo verdaderamente malo es no tener oportunidades”.