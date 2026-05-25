Grasso: “Hablar de patria es hablar de soberanía y de lo nuestro”

Al comenzar su intervención, el jefe comunal destacó el acompañamiento de la comunidad en la conmemoración patria: “Ver a tanta cantidad de gente reunida en un día como este nos permite reflexionar sobre este 25 de mayo tan especial, tan cargado de emociones y de discusiones que año tras año tenemos que seguir reforzando”.

En ese marco, Grasso señaló que “hablar de patria es hablar de soberanía, de los intereses de la República Argentina, de nuestros recursos, de lo nuestro”, y reconoció que “hoy la Argentina y nuestra provincia atraviesan momentos muy importantes y difíciles, que sin ninguna duda vamos a poder resolver juntos”.

El intendente convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el presente y el futuro del país: “Los invito a todos a formar parte de la construcción y la reconstrucción nacional, a recordar a nuestros pioneros y a aquellos excombatientes que dieron la vida para defender nuestra patria”.

Asimismo, remarcó la necesidad de recuperar el diálogo cotidiano y la reflexión colectiva: “Tenemos que volver a hablar en familia, dejar un poquito el celular de lado y recuperar la discusión para saber qué les pasa a nuestros pibes, qué quieren nuestros jóvenes y qué futuro queremos para la Argentina”.

En el cierre de su discurso, Grasso llamó a priorizar la unidad por sobre las diferencias: “Los invito a que vengan con su bandera partidaria o su bandera de participación social, pero que las bajemos un poquito y podamos tener una única bandera, que es la que nos representa a todos, la celeste y blanca”.

Finalmente, agradeció la presencia de las autoridades y de la comunidad y concluyó con un mensaje alusivo a la fecha: “Feliz Día de la Patria, sigamos construyendo cada vez más soberanía entre todos y todas. Muchas gracias y ¡Viva la Patria!”.