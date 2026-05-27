Javier Fernández: “Es necesaria una interpelación del sistema educativo”

El sábado 27 de junio los docentes santacruceños irán a las urnas para elegir a sus representantes en el Consejo Provincial de Educación.

Javier Fernández, candidato a vocal por las escuelas públicas, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador llamó a “interpelar al sistema educativo”

Fernández dijo que la tarea representa “un desafío distinto en lo personal” y manifestó estar “con muchas ganas de trabajar”.

“Los vocales, como en el caso de Pedro Cormack, tienen, de alguna manera, el fin de participar en políticas educativas. Tal vez no delineando, pero sí imponiendo una discusión de cómo estamos viendo hoy nuestro sistema educativo y colaborando para mejorar muchas de las cosas que están sucediendo que ameritan tratamiento”, afirmó.

En esa línea, aseguró que “hay legislación muy antigua que hay que revisar”.

“Creo que es necesaria una interpelación del sistema a toda escala, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. La educación ha caído estrepitosamente en términos de calidad, hablando de nuestro país. Necesitamos una ley de educación que contenga a todos, que parta de una discusión franca porque los problemas están. Hoy nuestros chicos demandan otra cosa de los adultos”, expresó.

Por otro lado, Fernández señaló que el reclamo por aumento salarial “atraviesa todo el mapa” y no solamente a la provincia de Santa Cruz.

“Estamos ante un problema económico serio, que parte también de una política nacional que no sé a dónde va, no hay claridad, no tenemos rumbo. Hemos escuchado al presidente hablar de la mirada que tenía sobre la educación pública, con sus acciones, con todo. Ojalá que esto empiece a cambiar, y para poder cambiar necesitamos un diálogo franco y decisión política y un plan a corto, mediano y largo plazo”, manifestó.

Asimismo, el candidato de la lista Lila llamó a “sincerar el diálogo”.

“La base está en nuestros docentes, nuestros compañeros, nuestras compañeras,que están todos los días afrontando y lidiando con situaciones de todo tipo”, señaló.

En ese contexto, Fernández sostuvo que acompaña “la lucha docente”, aunque aclaró que no comparte “las formas” de la actual conducción de ADOSAC.

“Estamos en lugares distintos, militamos en espacios distintos, precisamente por no compartir la forma, los lineamientos y la manera en que se concibe el diálogo”, expresó.

El candidato a vocal consideró que, en medio de la situación actual, “hay que buscar herramientas que nos lleven a alguna solución”.

“Hay que parar un poco la pelota. Creo que ahí es importante escucharse y tener un poco de calma, porque cuando de un lado o del otro se radicalizan las posturas es muy difícil avanzar”, afirmó.

En cuanto a sus propuestas, remarcó la necesidad de “poner en discusión todo”.

“Tenemos que discutir todo lo que nos parece mal, todo lo que nos está pasando ahora, por qué se caen los cargos, la cuestión de los resguardos también, cómo protegemos al sistema”, indicó.

Fernández también destacó el trabajo realizado en las subcomisiones laborales durante su paso por la gestión sindical.

“Hemos tenido resultados muy importantes. Se pudo arreglar el escalafón y mejorar el salario a valores históricos”, recordó.

Por otro lado, hizo hincapié en la independencia política de la agrupación Lila.

“Queríamos un gremio que no respondiera a ningún partido político, un gremio autónomo, que pueda tomar sus decisiones sin bajada de línea de ningún lado”, manifestó.

Y agregó: “Esa independencia te da la libertad para poder actuar donde y con quien uno desee, enfrentarse a quien desee, sin ningún costo y con la frente en alto”.

Por último, Fernández aseguró que, en caso de resultar electo, priorizará el contacto directo con los docentes y la presencia en las escuelas.

“Voy a estar con las puertas abiertas, con mi teléfono abierto también y con la intención firme de andar por las escuelas, escuchar, proponer e interpelar al sistema”, concluyó.