Leo Roquel: “Proponemos una UCR libre y autónoma”

La Unión Cívica Radical de Santa Cruz presentó las dos listas que competirán en las elecciones internas previstas para el 21 de junio. Se trata de “Soluciones”, encabezada por Samir Zeidán, y la histórica “Roja y Blanca”, que postula a Leonardo Roquel.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Roquel destacó el trabajo realizado con diferentes sectores para generar una propuesta “bajo la consigna de recuperar el protagonismo y la independencia del partido” así como una “renovación de dirigentes.

“Todos concluimos en la posibilidad de que el partido vuelva a ser protagonista y que tenga independencia en cada uno de los temas que hoy se plantean en la sociedad. Esos fueron puntos en los que nos pusimos de acuerdo y planteamos a la hora de armar esta lista federal”, expresó.

Por otro lado, indicó que Daniel Roquel decidió no participar de las elecciones internas pero la lista contará con dirigentes de amplia experiencia.

“Nosotros tratamos de abrirle la puerta a todos, de conversar con todos los sectores. Es algo generacional porque hay gente muy valiosa de muchos años en el partido que son parte de la lista también, como Alberto Lozano, que va en el primer lugar en la convención nacional”, resaltó.

Entre los objetivos de la lista Roja y Blanca, Roquel planteó “ordenar el funcionamiento del Comité Provincia y los comités locales, y empezar a conformar equipos de trabajo que discutan los temas que aquejan a la sociedad”.

“Las discusiones internas del partido solo le interesan al afiliado y no al vecino común. Entonces si tenemos un tema hoy de salud, de educación, si tenemos un tema como el préstamo que va a pedir el gobierno en dólares; creo que el radicalismo tiene gente muy formada y muy valiosa que puede conformar mesas de trabajo para sacar posturas discutidas y consensuadas, independientemente de si el partido está en un frente electoral o tiene pensado en el futuro integrar alguna fuerza de gobierno. Tenemos que tener una UCR libre y autónoma, planteando fuertemente la independencia del partido”, afirmó.

Asimismo, destacó que la Unión Cívica Radical cuenta con los dirigentes y los cuadros técnicos “para gobernar Santa Cruz y cada una de las localidades”.

“Lo vemos hoy en Puerto Deseado, San Julián, Perito Moreno y Gregores, cuatro localidades que están siendo gobernadas por intendentes radicales y realmente están haciendo una gestión ordenada, honesta, transparente, solucionándole los problemas a los vecinos”, expresó.

Y agregó: “Al radicalismo no le tiembla el pulso a la hora de actuar y a la hora de ponerse frente a todos estos problemas. Eso es lo que a nosotros nos falta para poder hoy enamorar al electorado de Santa Cruz y crear una alternativa para 2027”.

Consultado sobre el rol de los jóvenes dentro del partido, Roquel aseguró que tendrán un lugar central y se les dará “participación”.

En esa línea, mencionó a las dirigentes de Puerto San Julián, Carla Marsicano y Natalia Pedernera.

Finalmente, Roquel consideró que la lista opositora representa “los intereses de la estructura del gobierno”.

“Esa lista tiene en su mayoría gente que hoy es parte del gobierno o participa de cargos políticos en la Legislatura y otros lugares”, sostuvo.

“Nosotros proponemos una lista de dirigentes que tengan independencia para levantar la voz y hablar sobre cada uno de los temas con libertad”, concluyó.