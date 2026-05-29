Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales.

Boca primero deberá superar el playoff ante O’Higgins de Chile y, si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay.

River, que terminó primero en su grupo, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo.

Tigre, en tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque, según se informó la Agencia Noticias Argentinas. Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

Así quedaron los cruces de Copa Sudamericana: