Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Lanús, último campeón, puede cruzarse con Botafogo si supera a Cienciano. Tigre deberá medirse con Nacional de Uruguay.
DEPORTES29 de mayo de 2026El Mediador El Mediador

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales.

Boca primero deberá superar el playoff ante O’Higgins de Chile y, si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay.

River, que terminó primero en su grupo, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo.

Tigre, en tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque, según se informó la Agencia Noticias Argentinas. Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

Así quedaron los cruces de Copa Sudamericana:

  • Boca o O'Higgins vs. Recoleta
  • Bolívar o Grêmio vs. São Paulo
  • Independiente Santa Fe o Caracas vs. River
  • Independiente Medellín o Vasco da Gama vs. Olimpia
  • Sporting Cristal o Bragantino vs. Atlético Mineiro
  • Universidad Católica de Ecuador o Santos vs. Macará
  • Nacional de Montevideo o Tigre vs. Montevideo City Torque
  • Lanús o Cienciano vs. Botafogo

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