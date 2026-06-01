Gabriela Ance: “La violencia hacia las mujeres se viene profundizando”
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Gabriela Ance, referente de la Mesa Feminista Independiente, se refirió al crimen de Agostina Vega y convocó a participar de la marcha que se realizará el próximo 3 de junio.
“Estamos frente a un nuevo femicidio a horas del Ni Una Menos y tenemos que reforzar esta idea justamente cuando nos encontramos con un sistema político y judicial que intenta instalar nuevamente la idea de que no hay violencia de género o violencia hacia las mujeres”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó el abordaje judicial del caso y recordó que “hubo denuncias y, sin embargo, la familia fue desoída”. “No se activaron los protocolos ni las alertas necesarias para inmediatamente iniciar las búsquedas y cerrar las fronteras”, agregó.
Asimismo, señaló que “fue a partir de la movilización de los vecinos, el reclamo en las redes sociales y la presión de ellos mismos que se inició la búsqueda de Agostina”.
Ance también remarcó que “había un sospechoso en particular y no se avanzó inmediatamente contra él” y denunció “complicidades detrás del caso”.
Por otro lado, la dirigente indicó que “la violencia hacia las mujeres y las diversidades se viene profundizando” y vinculó esta situación con “el contexto político de los gobiernos, que vienen instalando discursos de odio y que pretenden ser negacionistas de la violencia de género”.
“Tenemos un presidente que en Davos hizo declaraciones hablando de que la violencia de género no existe y que el femicidio tampoco, y quería eliminar la figura del Código Penal. Por lo tanto, esto tiene que ver justamente con envalentonar a sectores de la población que actúan con total impunidad”, manifestó.
También señaló que existe “todo un andamiaje que permite actuar de esta manera y llevar a cabo los crímenes que cometen”.
“Todo lo que viene denunciando el movimiento de mujeres, la complicidad que existe en toda la estructura política y judicial de funcionarios, de la policía, de los fiscales, de los jueces, está garantizando que quienes cometen abuso y violencia contra las mujeres y las diversidades puedan estar en libertad y caminar tranquilos por la calle”, cuestionó.
En ese marco, Ance llamó a “reforzar esta lucha en la calle para poder visibilizar la problemática”.
La referente aseguró que los femicidios atraviesan a todo el país.
“No es casual, no es aislado que sucedan más casos que empiezan a aparecer a partir de lo de Agostina. Tenemos a Dulce en Misiones, una joven de 17 años, y así hay un montón de denuncias que se acumulan y causas que duermen en los juzgados”, repudió.
En el caso de la provincial de Santa Cruz recordó el caso de Marcela Chocobar, Estefanía Rosales y Zulma Malvar.
La Mesa Feminista Independiente convoca a marchar el próximo 3 de junio. La concentración será a las 17 horas en el mástil ubicado sobre calle San Martín.
“Vamos a estar frente al Tribunal Superior de Justicia, pasando por la Comisaría de la Mujer y llegando a la Casa de Gobierno para llevar adelante el acto central”, detalló Ance.
Finalmente, hizo un llamado especial a los varones para que se sumen a la marcha y al reclamo contra la violencia de género.
“Queremos que aquellos varones que se sienten indignados y tienen la misma bronca de ver que hoy una niña ha sido asesinada también acompañen, también denuncien, también difundan y compartan. Estamos luchando contra un sistema, contra un régimen patriarcal y machista. Tenemos que estar todos comprometidos realmente en terminar con esa violencia”, concluyó.
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