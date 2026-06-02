Fundación Banco Santa Cruz lanza una nueva edición de RE.VER, una experiencia educativa para resignificar la lectura en escuelas secundarias

La Fundación Banco Santa Cruz lanza la tercera edición de RE.VER, un

programa para fortalecer los niveles de lectura, escritura y comprensión en estudiantes

secundarios, impulsado junto a TICMAS, compañía innovadora en contenidos educativos

digitales.

La convocatoria, abierta hasta el 15 de junio, está dirigida a docentes y directivos del primer

ciclo de escuelas secundarias y propone abordar la lectura de obras literarias, para

reversionarlas creativamente a formatos audiovisuales modernos como Podcast, Video o

Stop Motion.

En el marco del programa los docentes recibirán formación virtual durante tres meses a través

de la Academia ABP de TICMAS, donde aprenderán a aplicar metodologías de Aprendizaje

Basado en Proyectos para desarrollar trabajos de reinterpretación de obras literarias clásicas,

junto a sus estudiantes.

Las escuelas podrán conformar equipos interdisciplinarios integrados por docentes de Lengua,

Literatura, Tecnología y/o Educación Artística, que acompañarán a los estudiantes en el

desarrollo de los trabajos y su posterior presentación.

Entre las iniciativas desarrolladas se elegirán seis proyectos ganadores, dos por cada categoría

-Podcast, Video o Stop Motion- , entre los cuales se distribuirán $10.5 millones en premios:

$2.5 millones para los primeros puestos y $1 millón para los segundos lugares.

Los interesados en participar podrán acceder a más información en el sitio exclusivo del

programa: https://www.fundacionesgrupopetersen.com.ar/re-ver/ y completar el formulario

de preinscripción antes del 15 de junio. Las escuelas postuladas serán invitadas a participar de

un webinar informativo el 18 de junio, para completar su inscripción.

RE.VER convoca simultáneamente a instituciones educativas de cuatro provincias, ya que se

trata de una iniciativa del conjunto de Fundaciones Grupo Petersen - Fundación Banco San

Juan, Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Entre Ríos y Fundación Banco Santa Cruz.

Desde 2001, las Fundaciones Grupo Petersen impulsan programas innovadores orientados a

fortalecer la educación, acompañar las trayectorias de estudiantes y docentes y promover la

transformación de la escuela secundaria.