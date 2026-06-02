Luciana Ramírez: “El cuidado del arbolado es una responsabilidad compartida”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Luciana Ramírez, directora de Espacios Verdes, se refirió al nuevo Registro de Podadores Urbanos y aseguró que de esta forma “se fortalece el cuidado del arbolado público”.

“Estuvimos trabajando con aproximadamente 70 podadores urbanos. Terminamos una jornada de capacitación en donde les explicamos las ordenanzas vigentes por las que nos regimos. Esta iniciativa fue impulsada para fortalecer el cuidado del arbolado público, para generar que haya un ordenamiento, que haya también nuevas oportunidades laborales, así que ha sido muy positiva la capacitación”, expresó.

La propuesta estuvo destinada tanto a trabajadores municipales como a podadores particulares y vecinos interesados en adquirir conocimientos sobre la actividad.

Ramírez indicó que actualmente se trabaja en distintos barrios de Río Gallegos.

“Hay muchos vecinos que presentan reclamos por el tema de los cables. Tenemos barrios que nos solicitan urgente el despeje de luminarias públicas. A veces tienen inconvenientes con los cables del tendido eléctrico o con internet, entonces tenemos varios reclamos en distintos puntos de la ciudad”, comentó.

La funcionaria recordó que el cuidado del arbolado es una responsabilidad compartida entre el Municipio y los frentistas.

“El frentista tiene la obligación de cuidar su frente, de cuidar su árbol y podarlo”, afirmó.

Además, señaló que muchas veces la falta de mantenimiento genera una mayor demanda sobre el Municipio.

“Hay muchos vecinos que se dejan estar, entonces nosotros terminamos disponiendo de mucho recurso para árboles que están gigantescos. Estamos trabajando en diferentes puntos de la ciudad y tenemos un cronograma extensivo de poda”, explicó.

Ramírez recordó que el período habilitado para realizar podas se extiende entre mayo y agosto.

Finalmente, informó que las cuadrillas municipales continúan desarrollando tareas en distintos sectores de la ciudad.

“Van a ver que estamos trabajando en calles como Hipólito Yrigoyen, Pasteur y Mariano Moreno. También tenemos otro grupo que está trabajando sobre la zona de la ría. Estamos realizando poda baja y poda de formación, y en algunos casos interviniendo sobre reclamos particulares para dar respuesta a los vecinos”, indicó.